Troglocacia

1.-Extraños atajos y vericuetos suele darle la vida a ese personaje que él mismo dijo había reprobado la nomenklatura para ser jefe de Gobierno de la capital; que fue vetado para presidir el Senado cuando volvió a ganar un escaño y se le designó coordinador de su partido –es decir jefe total- en esa Cámara. Casi siempre envuelto en escándalos, unos suyos otros de su familia desde que se marchó del PRI que no lo hizo candidato, para ganar la gubernatura de Zacatecas por el PRD, bodegas llenas de droga, atentados, empleados cachados en flagrancia y, más recientemente compra de votos para el congreso de la Ciudad de México, el taumaturgo ha provocado la pérdida de la mitad del mercado bursátil y el derrumbe del peso en diez días.



2.-Más realista que el emperador, tenido hasta hace poco como el serenador de las hordas furibundas de la bolchevikada, el caballero exhibe un grado de inconciencia inusitado que debe haber premeditado con alevosía y ventaja, de otro modo no se explica esa terquedad que supera la de su imán y lo desafía al desobedecer sus órdenes de bajarle de tono a la vendetta contra los bancos, que tiene en un hilo al sistema financiero, sin cuya fortaleza no entiende que no habrá de donde hurgar para todas las dádivas que el coloso quiere obsequiar a todos los pobres de este país, por la simple razón de que las empresas grandes y chicas, incluso los “usureros” bancos, financieras y fondos de inversión, ante la carnicería, alzan su tienda y se van.

3.-Pero la saña con que el poderoso vengador emprende su razzia contra el sector productivo y lo hace culpable de todos los males del ser humano, no lo exime de la responsabilidad de un costo altísimo que van a pagar precisamente los pobres a los que dice que quiere reivindicar: solo los va a volver más pobres y, salvo él, a todos nos empieza ya a cargar la trampa; o como dice el padre de la troglocracia, ya se está sintiendo su mano en el bolsillo… y vamos a morder cañuela.

4.-Parece también que no hay quien le explique al supremo, ni cómo entienda, que sus actos de gobierno tienen un efecto expansivo, que deviene en círculo perverso de empobrecimiento tangible,automático, no nada más de los pobres, sino de los que han batallado por generaciones por superar su condición y arañar la medianía que tanto cacarea, y que todas las señales indican que desprecia en lo más recóndito de su entraña. Ha de pensar que si el Banco de México se ha visto forzado a elevar una vez más su tasa de interés –con lo cual todo se encarece por muchos puntos más a partir del costo del dinero-, se debe a que son unos camajanes pirrurris que salen a marchar contra la cancelación del aeropuerto.

5.-Para añadir insulto al ridículo, el fiasco del futbol americano, en que el deliberado estragode la cancha del Azteca que provocó no solo la severa reacción de la NFL al quitarle la sede del partido Rams-Chiefs, un evento altamente redituable de notoria promoción al turismo y a la imagen de México, parece urdido por la feligresía, como si los millones de aficionados nacionales fueran parte de la derecha conservadora, y como si en Estados Unidos pasara inadvertido el juego y los 45 millones de dólares que se tenían invertidos y se perdieron, sin contar lo que dejará de ingresar al país por la actividadfueran expolio de la venganza. Y faltan doce días para que se ciña la Banda, o lo que tenga pensado en su lugar, y asuma formalmente el poder.

camilo@kawage.com