Vida y milagros | Buscan Actores para nueva versión de Quinceañera

DE TELEVISIÓN Empezamos la semana ya estamos en la segunda quincena de noviembre por lo que continúan los planes para la programación que veremos en el próximo año. Uno de los proyectos que se anunció en grande fue el de Fábrica de Sueños, el concepto de producir nuevas versiones cortas de los clásicos del melodrama y en estos días se están terminando de asignar a los productores que estarán a cargo.

Para la nueva versión de Quinceañera el productor elegido es Miguel Ángel Fox, quien tan pronto termine la actual temporada de La Voz México empezará con las grabaciones, pero al parecer el elenco juvenil serán lanzamientos del Centro de Educación Artística de Televisa. También se prepara la nueva versión de Colorina, están en la búsqueda del reparto, pero fuentes cercanas a estos proyectos comentan que en uno de éstos contará con la participación de Lucero...

Ya que mencionamos en la nota anterior al reality La Voz México, que ya concluyó a etapa de Las Batallas, en los foros de San Ángel se graban musicales para aumentar la espectacularidad de la producción.

Además de más actuaciones de los coaches, se planea que en estos días se cuente con una participación del colombiano Sebastián Yatra... Además de las producciones de series y melodramas que se preparan, vienen más programas de comedia para el horario de Noche de buenas que se transmite por la señal de Las Estrellas desde el año pasado. En espera están producciones como Lorenza, protagonizada por Bárbara Torres; la nueva temporada de Vecinos y la serie Julia vs Julia, la que con la actuación de Consuelo Duval estaba a punto de estrenarse el mes pasado. Pues otra propuesta para este horario es la de Alma de Ángel, la que ya se graba con las actuaciones de Raúl Araiza, Verónica Jaspeado, Julio Bracho y que marcará el regreso de Niurka Marcos a Televisa. Además de la comedia, esta producción tiene un toque de temas de ficción.

DE TEATRO

La comedia Maduras, Solteras & Desesperadas combina sus funciones en la Ciudad de México con gira. Desde el mes de octubre, esta puesta estelarizada por Luz María Aguilar, Norma Lazareno, Maribel Fernández y Raquel Pankovsky inició temporada en un teatro de la colonia San José Insurgentes, pero próximamente vienen más fechas en provincia. La noticia aquí es que la producción deberá buscar pronto a un actor para el personaje que aquí tiene Pedro Prieto, porque nos enteramos que el español no podrá presentarse en las plazas programadas porque no le otorgaron el permiso en el programa matutino Hoy para ausentarse, lo que provocó algo de molestia al también actor porque considera que si él falta unos días no sucedería nada.

Y ... ¡ALGO MÁS!

Uno de los eventos más importantes de estos días fue la 28° entrega del Premio Arlequín donde se reconoció a figuras como Queta Lavat, Maite Perroni, Irán Castillo, Fernando Carrillo, Manoella Torres, entre otras... ¡Hasta la próxima!