Vida y Milagros | Llega nuevo entretenimiento ante la contingencia sanitaria

De Televisión





En este inicio de semana, tenemos algo de lo que sucede con el regreso a las grabaciones de algunas telenovelas. La situación de la contingencia en el mundo aún permanece, por lo que parecía una buena señal, finalmente se decidió poner una nueva pausa por el bien de todos los que trabajan en las producciones. Tenemos información que historias como Vencer el Desamor, Imperio de Mentiras y La Mexicana y el Güero no pudieron trabajar como lo tenían contemplado debido a una petición de esperar un poco más, a pesar de que se han cumplido con todos los cuidados y medidas de seguridad. En el caso de la exitosa Te doy la Vida, los actores han avanzado lo más que han podido y el plan es que en una semana ya hayan terminado sus grabaciones. Por otro lado, hasta el momento no hay cambios en los elencos de las telenovelas que están por empezar, esto en el aspecto de que si alguno de los actores estuviera en situación vulnerable por algún problema en su salud y prefiriera dejar la producción, pero de fuentes directas sabemos que todos siguen ...

El viernes terminó la teleserie Como tú no Hay 2, así que como no hay telenovela lista para estrenarse debido a la ya muy mencionada situación, el horario lo ocupará como informamos antes una segunda hora del unitario La Rosa de Guadalupe, que tendrá que retransmitir capítulos de los muchos que ha realizado en doce años al aire. Pero regresando a Como tú no Hay 2, el protagonista Adrián Uribe aquí dio una muestra que puede mostrar otros matices en sus actuaciones con un doble papel, así que el plan es que descanse un rato de la pantalla, porque desde el año pasado estuvo muy visto en programas como Nosotros los Guapos, Cien Mexicanos Dijieron y como investigador en ¿Quién es la Máscara?. Amigos cercanos al actor comentan que su prioridad es esperar la llegada de su segundo hijo junto a su pareja Thuany Martins, lo que tiene muy feliz al también comediante ...

A partir de este lunes la temporada 2020 de La Voz que se transmite por Azteca Uno se transmitirá de lunes a jueves, pero en los niveles de audiencia, su estreno alcanzó cifras regulares. En concreto, el inicio registró 1.1 millones de audiencia, pero en las tres horas del programa, otras producciones de Las Estrellas triplicaron los números, como La Rosa de Guadalupe, Como tú no Hay 2 y la repetición de Hoy voy a Cambiar tuvo más del doble. La retransmisión por Canal 5 de Reto 4 Elementos, que también coincide en horario con La Voz, tuvo 1.3 millones.









De Teatro





El gremio artístico lucha por mantenerse activo y ofrece opciones de entretenimiento en estos meses en el que ellos han estado muy afectados. Hoy tenemos aquí las ideas que varios famosos han puesto a consideración del público y en las que en algunos casos se ofrece ayuda a los más necesitados, como es el ejemplo de Felices Anónimos, una propuesta de contenido digital para la nueva normalidad en la que participan Ana Layevkska, Adriana Louvier, Claudia Álvarez, Mauricio Garza y Humberto Busto. La obra busca distraer al espectador durante 22 minutos de los temas que le preocupan y con el género de farsa realista a través de la aplicación Zoom, ellos en diferentes lugares estrenarán esta idea gratuitamente a través de YouTube el próximo jueves a las nueve de la noche. Con esta obra, se invitará a los espectadores que apoyen con donativos para una meta económica para los más necesitados ...

Los directores del concepto Teatro en Corto también se unen a la nueva normalidad con la idea Monólogo en Corto, que estará disponible a través de sus redes sociales. Aquí se planea presentar 13 monólogos con diferentes actores a partir del 12 de junio, pero un día antes Lola Cortés y Paco Lalas harán una presentación oficial a través de las mismas redes. Entre los títulos de los monólogos que podrán verse de forma gratuita se encuentran Vacío, ¿Qué dices Ahora?, Conquistador de Mundos, Mi Niño y Una Mañana entre otros ... ¡Hasta la próxima!