Amanda Rosa celebra "baby mom" por la llegada de su hija Allegra

Amanda Rosa se reunió junto a un grupo selecto de mamás como su amiga Andrea Torre, para celebrar la llegada de su segunda hija que llevará por nombre Allegra, motivo que la tiene muy entusiasmada cuando la maternidad no era tema en su vida.

La ex conductora de Telehit eligió el restaurante "La Lorena" de Lomas de Chapultepec, donde nos contó cuánto tiempo lleva de gestación y por qué escogió ese nombre para su primogénita.

"Tengo 31 semanas, quizá se adelante un poquito y en menos de dos meses nazca, estoy feliz de que dos corazones laten en mi interior", expresó a JDS la brasileña, quien recibió algunos regalos.

Círculos Renata Ibarrarán celebra ser mamá

El nombre que es de origen italiano y significa alegre, "y fue por el apellido de Pablo que es Mancuso, yo como brasileña tenía que ser un nombre que sonara igual en portugués como en español y como mi otra hija se llama Antonia, pues vi Allegra y dije, esta niña no va hacer ningún berrinche en la vida", señaló sonriente.

Algo que toma con alegría es que no ha tenido el tiempo para casarase, aunque le dieron el anillo, esperará a que nazca para disfrutrar de su fiesta. "Yo quiero mis mezcales, bailar y que mi mamá vea a mis hijas mientras disfruto, porque embarazada no me casaría", señaló Amanda.

Y en su dulce espera de que sea parto natural, dijo que la pequeña nacerá en México, justo donde conoció a su pareja de vida y aunque su otra hija es chilena, ella brasileña y él argentina, ama a nuestro país donde ha hecho su carrera como conductora y actriz, ahora genera contenidos para mamás modernas en su canal de YouTube, aunque extraña la televisión.

"Tengo ganas de hacer contenidos como un programa de viajes con niños, no he visto eso, espero hacerlo después de que nazca mi hija", mencionó la ex conductora del programa "Se vale".