Con marca de whisky, celebridades se unen al homenaje del Día del Padre

El pasado jueves 3 de mayo Buchanan’s 18 Special Reserve, la máxima expresión de grandeza de Casa Buchanan’s, comenzó, de la mano del reconocido actor mexicano Diego Boneta, la convocatoria previa y preparación para celebrar el Día del Padre 2018.



Bajo la premisa y manifiesto #EsMiTurnoPapá, Buchanan’s quiere recordar que nuestros padres han hecho mucho por nosotros a lo largo de los años, por lo que en esta ocasión es nuestro turno de reconocerlos y devolverles un poco de lo que nos han dado.

La celebración e inicio de la campaña consistió en una reunión de Humberto Zurita junto a sus hijos Sebastián y Emiliano, quienes expresaron que demostrarán su amor por su padre con una comida especial junto a su mamá Christian Bach en su casa de Los Ángeles, California.

A la reunión, también se sumó José María Torre quien dijo que junto a sus otros diez hermanos decidieron darle un paseo especial a su papá por una casa museo de Cuernavaca, por lo que el encuentro fue muy especial.

Por último, Daniela Magún del grupo Kabah, aseguró que cumplió con esta misión al regalarle un traje a la medida a su progenitor, con el cual desde pequeña aprendió el amor por la música, pues es productor profesional.

Por último, Diego Bonetta fue la estrella de esta ocasión y aunque no estuvo presente, envuió un video donde mostró la manera en que homenajeará su papá, pues un concierto y una cena serán la manera de demostrarle su amor, “Él ha sido siempre mi mayor apoyo y mi mejor amigo”, expresó el histrión y cantante, “por eso, hoy es mi turno, papá, de hacer por ti un poco de lo que tú has hecho por mí y demostrarte el gran valor del legado que me has dejado, expresa Bonetta en el video”.

Fue así como esta empresa compartió lo que se verá en comerciales y espectaculares en la ciudad dentro del marco por el festejo del Día del Padre que se llevará a cabo en los próximos días a nivel nacional.