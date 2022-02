Dile sí a las canas y lúcelas como la princesa Carolina de Mónaco

Desde hace un par de años, la princesa Carolina de Mónaco cambió su imagen dejando a un lado la melena castaña y le dio la bienvenida a las canas. La royal de 65 años sigue conservando su elegancia, lo que la hace una de las mujeres más admiradas por su buen gusto al vestir.

Desde entonces, Carolina se ha convertido en embajadora de la tendencia gray blending, pues ha sabido aprovechar su cabello al natural y sacarle provecho, con lo que demuestra que las canas no es sinónimo de edad, sino de estilo. En su look, mezcla unas mechas balayage en tonos grises que dan cuerpo a su corto cabello, además de que tiene un aspecto saludable y brilloso.

En su última aparición en público, triunfó con un perfecto peinado y un vestido midi con estampado de flores de la firma española Zara.

El hair & make up style Fernando Vázquez, explicó a Círculos que esa tendencia ya existía desde hace más de 20 años, pero no fue bien recibida, sin embargo desde el 2010 se ha popularizado porque cada vez actrices, estrellas de televisión, y hasta las propias princesas la han adoptado en su estilo.

“Son iconos que inspiran a otras mujeres a cambiarse el look, marcan tendencia y creo que en particular ésta, ha roto con los tabúes de que las canas sólo son para personas mayores, y no es así, las canas le van bien a todos, hombres y mujeres”, compartió.

El experto que ha peinado y maquillado a Mariana Ochoa, Pam Allier, Andrea Torre, Gisselle Kuri, Macky González, entre otras, dice que las canas son, “una bendición, maravillosas, no te esclavizas de los tintes ni del salón de belleza”.

Tips para lucir una melena gris

El experto destacó que las canas naturalmente no suelen ser por completo blancas o grises, “más bien son como amarillentas, lo que provoca que se vean resecas, actualmente existen diferentes productos como shampoos o ampolletas que tratan la cana para darle brillo y la sedosidad que necesitan”.

Jamie Lee Curtis optó por un pixie y platinado / Cortesía | Jamie Lee

El tip más importante para lograr una melena gris de impacto es tener el corte ideal, “el corte de cabello es indispensable, porque es lo que nos dará la definición de la cana, por eso es importante acudir con un especialista para que evalúe tanto la forma de la cara, como el corte que nos favorece”, explicó Vázquez.

También dijo que no necesariamente debemos tener canas para tener una cabellera gris, “Así como hay tratamientos para ser rubias, los hay para los platinados, es recomendable antes de ir a nuestro salón de belleza, pensar en qué es lo que queremos, si todo de un mismo color o un degradado y mezcla de tonos grises”.

Tener un cabello con canas no quiere decir que se descuidará, Fernando nos dijo que un cabello gris es igual de importante que uno teñido o de color oscuro, “tenemos que mantener nuestro cabello sano, sea del color que sea, despuntarlo periódicamente, hidratarlo y peinado, no hay mejor forma de lucirlo sino es sano”.

“Este es un buen momento para atrevernos a cambiar, todo el mundo lo está usando y es la tendencia que predominará en el año”, concluyó.

Famosas con canas

A pesar de que sus canas son naturales, ellas saben lucirlo como verdaderas expertas.

Meryl Streep, ha demostrado que el estilo y glamour lo trae en las venas / Cortesía | Meryl Streep

Jamie Lee Curtis

Es una de las más atrevidas que no le tienen miedo a jugar con su cabello, Jamie Lee Curtis, optó por un pixie y un platinado que se acerca al blanco, con el que además de lucir cómoda, lo presume con mucho orgullo.

Meryl Streep

La inolvidable Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, ha demostrado que el estilo y glamour lo trae en las venas. La famosa actriz tiene una melena con canas grises y blancas, que lucen en peinados recogidos, pero lo mejor es que las hace parte de su look, pues las combina con accesorios y lentes del mismo color.

Demi Moore

La actriz que alcanzó la fama en la década de los 90 / Cortesía | Demi Moore

La actriz que alcanzó la fama en la década de los 90, ha dejado de lado su larga cabellera negra y se abre camino en la tendencia con canas. Aunque aún no lo tiene por completo en color gris, la famosa ha decido aprovechar las pocas canas que tiene y las usa como luces o rayos, son pocos mechones que tiene al frente, sin embargo, le van bien.

Reina Letizia de España

Lo mismo pasa con la reina Letizia, su castaña cabellera parece teñirse de gris, a pesar de que aún es por mechones, igualmente los usa como luces, que le dan un brillo particular a la melena.