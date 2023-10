El activismo gastronómico que alimenta las causas

Manifestaciones, huelgas y movimientos sociales, son acciones que caracterizan al activismo, una búsqueda constante por generar nuevos cambios ante la realidad de un sistema o un momento histórico; es una actividad que no solo se vive a pie de calle, sino que llega hasta la cocina a través del activismo gastronómico.

Este concepto persigue los cambios mediante proyectos tangibles basados en filosofías y líneas de acción como la sustentabilidad, la protección de la biodiversidad, las mejoras en hábitos de consumo y la nutrición; aunque también defiende la reducción en el desperdicio, el combate al hambre, el trato justo a pequeños productores, la educación, el altruismo, el combate a la especulación de materias primas, así como la conservación de usos, costumbres e ingredientes.

Con ello se busca resignificar la alimentación para no consumir a ciegas; reflexiona qué comprar, qué comer y por qué; concientiza acerca de cómo la comida está interrelacionada con la economía, la salud, el medio ambiente o la cultura. Varios chefs, cocineros, colectivos, sociedades, asociaciones y organizaciones se pronuncian con acciones encaminadas a cada uno de estos objetivos.

Según la investigación Prácticas emergentes de activismo alimentario en la Ciudad de México, de Tommaso Gravante, “estas experiencias superan la lógica costo-beneficio… buscan organizarse desde sus prácticas y valores principales”, además desarrolla que hay categorías como proyectos sociales en locales comerciales, huertos urbanos colectivos, espacios sociales autogestionados y redes alimentarias alternativas. Desde estos contextos es donde se identifican proyectos y personajes que impulsan sus movimientos o ideologías utilizando a la comida como herramienta de acto social.

Proyectos y personas

Te contamos de algunos personajes que emplean la gastronomía como conducto para distintas causas:

Cena en rojo



Este evento conmemorativo de Save the Children reunió la voluntad de siete chefs para ofrecer una noche gala que conmemora a la organización, su lucha por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como el impulso de la educación alimentaria.

“Una de las cosas más importantes son los chefs y los alimentos, por lo que nos aportan, por su creatividad, el interés y los nuevos elementos que nos dan sobre la comprensión de la comida, por lo que cuando destinan tiempo a una causa es impresionante, por su disposición y ganas”.

Maripina Menéndez

CEO de la organización en México





El Postre del mes

Desde 2022, la pastelería francesa Ficelle invitó a 14 chefs para participar en la iniciativa y apoyar con su receta-venta, a una causa humanitaria. El resultado, hasta ahora, es de 80 mil pesos dirigidos a 12 asociaciones.

“Cuando a un negocio le va bien, es normal participar en causas sociales y más porque hacemos comida democrática y accesible. Con esta iniciativa recaudamos dinero para asociaciones que ayudan a los niños contra la violencia”.

Julien de Bellaigue

chef de la pastelería

Recetario de la ONU

La publicación llamada Cookbook in Support of the United Nations: For People and Planet (Un libro de cocina en apoyo de las Naciones Unidas: por las personas y el planeta), incluye recetas respetuosas con el clima y refiere sistemas alimentarios, la biodiversidad, el consumo, el desperdicio de alimentos, la producción sostenible así como el cambio climático. También contempla información sobre la huella de carbono de cada plato.

"Con este libro podemos educarnos a nosotros mismos y entre nosotros sobre cómo comer mejor para cuidar la salud humana y la del planeta, podemos limitar el número de personas hambrientas, previniendo y deteniendo los desastres naturales antes de que ocurran”.

José Ramón Andrés Puerta

chef participante del libro



El Buen Campo

Este proyecto promueve la venta de alimentos por internet y es parte de una red de mercados alternativos que impulsan la agricultura sustentable; además, apoyan a los productores con precios justos.

“En la Central de Abastos recolectan todo de los productores, nosotros evitamos a los intermediarios para tener un acercamiento directo con los productores y sus productos provienen de prácticas sustentables, sin agroquímicos o fertilizantes sintéticos”.

Julio Mora

Fundador de la empresa





Para saber más

Coherencia: Por ideología, la mayoría busca una concordancia entre la acción —de cultivar la tierra, la transformación de productos y distribución—, y sus valores —respeto por la naturaleza, solidaridad, confianza—.

Más acciones: El vegetarianismo, veganismo, reapropiación de productos tradicionales o la cultura de producción de los alimentos orgánicos son prácticas que forman parte de esta ideología

Amplitud: Es capaz de crear nuevas “geografías alimentarias alternativas” y genera nueva identidad colectiva con el redescubrimiento de la soberanía alimentaria

