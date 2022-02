Estos son los motivos por los que la fama puede llevar al suicidio

La fama, la fortuna y la belleza no son garantía de una vida feliz, son factores que en muchas ocasiones pueden llevar al vacío más profundo y a una crisis por soledad. Así lo afirma la psicoterapeuta Isabel Quevedo quien opina sobre el caso de la ex miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst quien se suicidó el domingo pasado, arrojándose desde uno de los pisos de la Torre Orión de Nueva York.

Con más de 19 años de experiencia, Quevedo dice que son muchos los motivos por los que actores y figuras públicas que recurren al suicidio, pero en su mayoría son por soledad.

“Cuando alguien lo tiene aparentemente todo, es mucho más difícil ver lo que le está pasando. Y decimos ‘ay por favor cómo va estar deprimido si lo tiene todo’. Y no hablo nada más de las misses, los síntomas invisibles de depresión los hemos visto en muchos actores y hasta cantantes exitosos.

Anunció su despedida en su Instagram / Foto cortesía @CheslieKryst





“En el mundo de la fama al final se sienten muy solos, termina el espectáculo y se sienten vacíos, no todo es el escenario, se tiene un vacío en el corazón que tal vez tenga que ver con la infancia y la parte existencial, porque la persona pasa por algo que nadie sabe ni se imagina. Muchas veces muestra una sonrisa ante la cámara, pero nadie sabe lo está viviendo”, explica Quevedo.

La experta dice que muchas veces los consejos de “échale ganas”, “tú puedes”, “sé optimista”, no ayudan en nada porque el problema puede ser químico sin importar la edad o condición

Buscar ayuda y meditar es muy importante / Foto cortesía Zadún

“Nos puede suceder a cualquier edad y a cualquier persona, puede haber un problema químico o un trastorno, no basta con estar positivo y echarle ganas, se subestima el problema. Hay casos que terminan en el suicidio como el de Emmy Winehouse a causa de las drogas, importan muchos factores y uno de ellos es que la persona vivía en un gran vacío y desolada”.

Los conceptos de fama, dinero, fortuna y belleza podrían parecer la clave de una vida completa y llena de satisfacciones.

“Las figuras públicas piensan que la belleza es la llave del mundo, y terminan en suicidios y en sobredosis porque pueden llegar a decir que solamente los quieren por su físico y `no se toman la molestia de conocerme’, `es una situación de soledad, el vínculo que genero con otros es porque me valoran a mí por ser objeto de admiración, porque los visto, soy un trofeo, un premio’, el saber que las relaciones están formadas por un vínculo de conveniencia genera un vacío”.

Hay que estar al tanto de las señales

Dice que la mayoría de las veces, “la tristeza no deja ver la luz para ningún lado y te lleva a no buscar ayuda ni profesional, ni de nadie. Pero como personas debemos estar al pendiente de alguien cuando hay señales como: ‘no te diste cuenta que se estaba despidiendo’, observar y conocer a nuestra gente que está cerca, demasiado aislada demasiado irascible, demasiado triste, callada, inactiva, no hace nada de lo que disfrutaba antes y nada la motiva”.

Pide no juzgar ni llamarlos cobardes por no enfrentar sus problemas e ir por la salida más fácil.

“Nadie sabe lo que están sintiendo los que los lleva es un tremendo dolor en el cual ya no pueden ver nada que valga la pena. Es un atrevimiento y es injusto llamarlos cobardes, porque desde afuera todo se ve más fácil. Recordemos que la depresión también puede ser congénita.





“Tuve un caso de una chica con depresión, su abuelo y la mamá padecían depresión, es común encontrar este problema en generaciones de familias”.

Además, la especialista afirma que existen traumas o dolores profundos que nuca tuvimos la oportunidad de sanar y se convierten en un trastorno químico.

“Es importante decirlo, hablar lo que estás sintiendo. En el caso de la Cheslie, tomó la decisión por ella misma y simplemente no quería fallar, el método que utilizó deja muy claro lo que estaba pasando”.

Hace falta información

Actualmente, no existen campañas de información sobre el tema del suicidio y se mantiene aislado sin considerarse uno de los problemas que afectan a la sociedad actual. Además, el tema de las redes ha influido de manera significativa.

“Hay mucha desinformación en la actualidad. Las redes sociales y la sobreexposición en ellas provocan mucha ansiedad, el bulling ha tomado dimensiones increíbles ahora es masivo, se enteran hasta en otros países de lo que todos suben. Humillar públicamente a otros y hacerlo viral, claro que provoca más suicidios”.

La pandemia también es uno de los motivos por las que muchas personas han caído en depresión.

“Sentir consuelo, la contención al abrazo, aunado al tema de mantener el trabajo, el duelo muy fuerte por la pérdida de mi vida… ‘No sabía que tendría que usar todos los días un cubrebocas´, ‘vivía en mi normalidad… No agradecía nada… La pérdida de todo mi estilo de vida más la soledad´, la afectación económica ha llevado al a sociedad a la depresión.

“Un caso que hace referencia a esto es del cantante Xavier Ortiz del grupo Garibaldi, quien la falta de trabajo en plena pandemia y otros motivos personales provocaron su suicidio”.

Hay dos tipos de soledad

Quevedo dice que la desolación es, “cuando siento que nadie me quiere, que a nadie le importo, y si me muero a nadie le importa y la persona se siente sola estando acompañada y estando en pareja y sentir. Y que nada te llena”.

Y una soledad sana es, “cuando vivo solo y veo a los demás y ya quiero estar conmigo. Es importante aprender a estar solo de preferencia aprender a ser tu mejor amigo esa soledad es la que no duele, pasarla bien conmigo, y eso ayuda a no caer en relaciones tóxicas”.

Entérate

En el comunicado número 520/21 del 8 de septiembre de 2021, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el marco del día mundial para la prevención del suicidio (10 de septiembre) se señala que en el año 2020, sucedieron 7 mil 818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas en el país.

Esta cifra representa 0.7 por ciento del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 mil habitantes. Asimismo, refleja que la tasa de suicidio es más alta en el grupo de jóvenes de 18 a 29 años, ya que se presentan 10.7 decesos por esta causa por cada 100 000 jóvenes.

Isabel recomienda en caso de una crisis, acudir al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, “hay veces que se requiere medicación a través de un proceso psicoterapéutico”.

También ofrece su contacto a través de su mail ilquevedo@hotmail.com