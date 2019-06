Federica Peyrelongue, la nueva promesa de la danza

Cuando descubres tu verdadera pasión, ya no existe otra motivación en tu vida más que desenvolverte por completo en ella, así como le sucedió a Federica Peyrelongue, una joven de 14 años quien lleva la danza en su ADN.

Es hija de Adriana Dávila Londoño, directora y coreógrafa de la academia de baile Let’s Dance Studio, quien le empezó a inyectar la dosis de la danza desde muy pequeña “mi mamá me metió a bailar desde los 4 años, pero con el transcurso del tiempo me he dado cuenta de que es algo que me encanta hacer”, comentó la joven a El Sol de México.

Para Federica la danza significa todo “cuando estoy bailando me transportó a otro mundo, puedo expresar lo que siento a través de movimientos, cuando me subo al escenario me olvido de todo, para mí, la danza no es una actividad, es mi pasión”, declaró.

Y justo así lo demostró en la puesta en escena Alicia en el país de las maravillas, el musical de fin de cursos de Let´s Dance Studio, donde interpretó al personaje principal “estoy feliz, es una de mis películas favoritas, me encanta la historia, se me hace como que hay muchos personajes y mensajes de los cuales uno puede aprender”.

Añadió que para obtener el papel hizo casting como todas las niñas que querían tener el papel, “la verdad no fue algo que me hubieran regalado, tuve que trabajar muy duro, no ha sido fácil”.

A la semana baila entre 12 y 13 horas, pero admite que tiene que ser muy organizada con los tiempos escolares y con la academia “he aprendido que, si uno se organiza, todo se puede hacer, también siento que como hago tanto ejercicio, la flexibilidad de la mente se estimula más fácil, así a la hora de aprender no me cuesta tanto”.

Los géneros musicales que más le gusta bailar son ballet, hip hop, jazz,lirico y tap “todos son tan diferentes que la verdad no puedo elegir uno, todos tienen algo que me aportan y en cada uno tienes diferentesenfoques, creo que hoy en día es muy importante ser versátil, eso es lo que me ha enseñado Let’s Dance”.

Nos confesó que antes de salir al escenario le dan ganas de ir al baño, por eso procura relajarse lo más que puede “siempre antes de subir respiro tres veces cuando hago un solo, tratode estartranquila y cierro los ojos y digo si se puede,trato deponerme siempre en mi papel y trato de salir lo más relajada que puedo para no transmitirfrustración o tensión a la hora de bailar”.

Entre sus próximos planes se encuentra mudarse a Boston por un año, con el objetivo de continuar con sus estudios artísticos “me voy aun internado en el cual el baile es muy bueno,fue una de las principales razones por las que elegí esa escuela, y pienso seguir mis estudios debaile allá,tieneun súper sistema, muy buenos profesores y espero poder aprender nuevos estilos, sermás versátil de lo que ya soy, y nuevas experienciasporque es algo muy padre”, contó emocionada.

Recién fue a competir a TDR en donde ganó medalla de oro “Eran 400 academias y ganamos el primer lugar de ballet en solista y también ganamos una medalla de gran oro, este año es la primera vez que la academia empezó a ir a concursos, fue una experiencia padrísima”.

Federica se define como una persona determinada y tenaz “cuando quiero hacer algo lo hago hasta que me salga, soy alguien que le gusta dar lo mejor de sí, me encantaayudar ala gente,me gustasentir que puedo aportar algo a alguien”, concluyó.