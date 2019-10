José Ramón Castillo revela los secretos del chocolate

José Ramón Castillo ha sido reconocido por la Universidad Cergy Pontoise como el Maestro Chocolatero de las Américas; la revista Dessert Profesional lo incluyó en la lista de Top 10 chocolatiers of North America en el 2010 y por si fuera poco, la SAGARPA, lo reconoce como el máximo exponente de cacao mexicano y maestro chocolatero.

The Bespoke Club, es una firma de sastrería de lujo que crea prendas personalizadas, es decir, a la medida y que son ideales para cualquier ocasión, para todo tipo de profesionales y estilos de vida.

Pero ¿qué tiene que ver la moda con la gastronomía?, aunque no lo creas tiene mucha similitud, ambas son una forma de expresión de quién esta detrás de cada creación y de quien la porte o coma.

José Ramón fue elegido como embajador de la firma europea y es el primer mexicano que obtiene esta oportunidad “es un honor ser embajador de la marca, ellos se acercaron a mí, y empezamos con esta onda de cómo era mi forma de vida, mi estilo, que compaginaba y todo se fue adaptando”, dijo el repostero a El Sol de México.

Durante la platica nos explicó la analogía que tiene el chocolate con la sastrería de lujo “ser chocolatero es una especialidad, la parte de la elegancia de los detalles, es lo que los une entre sí, por ejemplo, la característica de mi tienda es que los detalles son muy importantes, estar al pendiente del cliente es primordial. Lo mismo pasa en Bespoke, es un traje a la medida, está hecho con cautela”, comentó Castillo.

Pero el hecho de que sea repostero, no quiere decir que no cuide su imagen, es un chef que hasta en la cocina no pierde la línea, le gusta usar filipina negra, hace ejercicio y natación, además cuida su alimentación y algo muy importante en su arreglo es siempre afeitarse y usar loción.

“Yo como entre 50 a 45 gramos de chocolate diarios, eso repercute en el peso de 36 a 45 kilos anuales, es parte de mi profesión, por lo trato de llevar un estilo de vida saludable, tomo agua antes de dormir, creo es muy importante conocer tu cuerpo”, dijo.

También nos compartió que en la cocina también existen las tendencias, así como en la moda, “hoy en día en la cocina hay dos tipos de tendencias, la primera es en técnica, que se refiere al tipo de cocción o tecnología que utilizarás y alimenticia, que ya hay personas veganas, los alérgicos al gluten o a las semillas”.

HABLANDO DE CHOCOLATES

José Ramón emprendió el proyecto Que Bo!, una chocolatería en donde se fabrican los deliciosos elíxires que deleitan al paladar, hay gran variedad, desde los rellenos de mole, Boing de guayaba, chicle motita, Gansito y Sugus.

“El nombre de la tienda es gracias es catalán, y lo elegí porque además de que viví un tiempo en España y Francia, ahí fue donde aprendí a hacer chocolates, es como un homenaje”.

Todos los productos que utiliza son 100% mexicanos “no hago chocolate si no es mexicano y que tenga la esencia de las manos agricultoras del país”.

Explicó que el maridaje perfecto para degustar un buen chocolate es con champaña “si es posible con chocolate negro de entre 70 y 80% de cacao, aquí es donde la acides de la bebida y lo amargo del chocolate, hacen la explosión en el paladar”.