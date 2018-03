La chef Paulina Abascal esta próxima a estrenar su nueva serie de repostería

Grupo Anderson´s empresa referente de éxito internacional de la industria restaurantera, ha tenido la iniciativa de juntar a grandes chefs de la cocina mexicana para presentar un platillo que hable por sí mismo sobre lo que es la cocina nacional pero sin perder la personalidad de cada uno.



Paulina Abascal, chef especialista en repostería con más de 25 años de trayectoria y quien actualmente cocina para el restaurante Porfirios, forma parte de este proyecto y El Sol de México platicó con ella sobre su propuesta la cual radica en uno de los ingredientes con más tradición en nuestro país, el chocolate.



El platillo que en esta ocasión Abascal presenta es un brownie de chocolate oaxaqueño con helado de vainilla de Papantla y salsa de rompope “yo siempre estoy inspirada en el producto de México, el campo y las tradiciones, entoncescon decidí hacer un brownie más sofisticado pero que tuviera todo el sabor del chocolate de Oaxaca y así como mucho impacto sobre nuestras tradiciones”, explicó la respostera.



Los postres que cocina Paulina deben tener una gran personalidad, para ella el hecho de que el postre sonría y conquiste al comensal es muy importante, lo más fundamental es el sabor, a partir de esto comienza volar la imaginación para su decoración y montaje “el brownie va encapsulado en un capelo, donde tenemos todo el aroma y todo bien guardado como si fuera un regalo que vas a llevar a la mesa, una vez que quitan el capelo, se baña con una salsa de rompope, entonces estamos teniendo mucha interacción con el comensal y el postre porque empiezan a salir olores, texturas, colores y todos los sentidos comienzan a trabajar, brindando toda una experiencia culinaria”.



En cuanto al tema de la gastronomía mexicana opinó “creó que está tomando mucha fuerza de la que ya tiene, no hay que olvidar que actualmente es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, de tal suerte que hoy los chefs que estamos en boga, nos preocuparnos por dar lo mejor para que no solo los mexicanos se enamoren de la cocina que poseemos sino también el mundo entero”.







CONOCE MÁS DE PAULINA

Desde los 7 años comenzó a cocinar pasteles, lo que todo era un juego de niña, se convirtió en un sueño hecho realidad, es la pasión de su vida, tiene cincolibros publicados, 13 años al aire con su programa de televisión, 4 tiendas de pastelería “con mucho reconocimiento y orgullote digo que no estudie para chef, pero si soy una chef empírica, que ya después he tomado muchos cursos, pero tal cual yo empecé creando, abriendo libros, equivocarme, arriesgarme, y así fue como yo me hice chef”.

La gastronomía de manera personal significa un acto de amor “cuando todo el que cocina decide poner su pasión y corazón, alimenta el alma y cuerpo”, dijo. Su ingrediente favorito es la vainilla y su olor la cautiva totalmente.

“El acto de cocinar y tener la capacidad de manifestar el poder que tiene la gastronomía es una gran responsabilidad, me queda claro que la comida nos une, hace familia y que el corazón de un hogar está en la cocina”.

Próximamente estrenará la serie Postres Caseros por el canal El Gourmet.





DATOS EN RECUADRO

LO QUE NO SABÍAS

*El año pasado fue nombrada embajadora de la vainilla mexicana alrededor del mundo por Sagarpa

* Es considerada la embajadora de la pastelería mexicana desde que montó una mesa de postres nacionales en el Vaticano







FRASE

“Siento que Dios me regalo el don de cocinar, lo traigo muy en la sangre y yo me inspiro de la vida”