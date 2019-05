Maquillaje para que mamá luzca impecable siempre

Trabajen en oficina o en casa, muchas mamás tienen tal cantidad de actividades al día que la opción de tomar un momento para maquillarse diariamente les parece imposible, o bien consideran que comprar los productos para poder hacerlo es algo que excedería su presupuesto.

Sin embargo, Alvaro Moedano, maquillista profesional, explica que una rutina sencilla de maquillaje no toma más de 15 minutos, cuando ya se domina la técnica, y se pueden conseguir productos de muy buena calidad a preciosos razonables en las tiendas.

Círculos De última hora: regalos para mamá que puedes comprar online

Lo primero que deben determinar las mamás es qué tipo de piel tienen y elegir una base líquida apropiada y de un tono ligeramente más cálido que su color, para dar apariencia de tener una piel saludable y bronceada. El especialista recomienda las opciones que tienen Maybelline y L’Oréal.

Después de la base del maquillaje, dice que se debe usar un corrector que no sea demasiado blanco, sino ligeramente abajo del tono natural de piel, para que dé una apariencia natural de ojos descansados.

Para la aplicación de maquillaje y base recomienda una esponja en forma de gota, que se puede encontrar en cualquier supermercado, mojada en agua, para quitar el exceso de maquillaje y corrector y al mismo tiempo difuminarlo correctamente. Asimismo, dice que se debe usar polvo compacto para matizar el maquillaje y el corrector, y en este caso una buena opción es el de la marca Revlon.

En sombras, el maquillista desaconseja el uso de tonalidades azules, verdes y moradas porque dan una apariencia artificial a la mirada y en su lugar, recomienda el uso de tonalidades café.

Explica que una opción de maquillaje para los ojos es el párpado movible en color claro y el no movible en un tono más oscuro, además de un tono claro por debajo de las cejas. Sin embargo, el prefiere la smokey, es decir, aplicar una sombra en tono café oscuro en el parpado movible y de ahí difuminarla hacia el párpado no movible. Al final, se puede añadir un tono claro por debajo de las cejas, pero no brilloso, sino mate, para evitar la imagen de un párpado inflamado.

Para las cejas, recomienda emplear productos en polvo y usar cepillo para eliminar el exceso de maquillaje. Su tip de experto es maquillar las cejas en el sentido de su crecimiento para darles aspecto natural. Mientras que en los en los ojos, recomienda el uso de un delineador negro en gel, aplicándolo justo encima de la línea de las pestañas (abajo nunca), para dar profundidad a la mirada.

Creative Commons

Usar una cuchara para rizar las pestañas es una mejor opción que el rizador, considera el experto, tras lo cual se aplica la máscara y para el blush, recomiendas la aplicación de un tono cobrizo para definir el pómulo, y el contorno del rostro (el borde encima y a los lados de la frente y en el mentón, sobre todo si la cara es muy redonda), tras lo cual se aplica un blush que puede ser en tonos anarajados o rojizos. No recomienda, el contour, que está tan de moda, especialmente para día.

En cuanto a los labios, Álvaro Moedano desaconseja los tonos cafés o muy rojos para el día y sugiere que se use un color más cercano al tono de labios.

Para la noche, se puede usar el mismo maquillaje, sólo que con pestaña postiza e iluminador por encima de las mejillas.

PARA SABER

Dos brochas son el mínimo aconsejable en un kit básico de maquillaje, una para el blush y otra para el polvo.