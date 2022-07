Con prendas de hilo reciclado, Anuar Layon busca concientizar sobre moda sustentable 

El mundo de la moda está dando un giro de 360 grados. Ahora, las marcas y diseñadores se preocupan por crear prendas cien por ciento sustentables tanto en diseño como en confección.

Tal es el caso del creativo mexicano Anuar Layon, que tras presentar una colección inclusiva durante el Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, se dedicó a trabajar en una nueva colaboración con una firma de vodka en la que además de crear dos piezas especiales hechas a base de hilo reciclado, busca promover un contundente mensaje sobre la importancia de disminuir la huella de carbono y el consumo responsable en torno a la moda.

“Creo que como diseñadores tenemos la responsabilidad de crear piezas que impacten no sólo en el estilo o diseño, sino en nuestro medio ambiente, al saber que la moda es una de las industrias más contaminantes”, dijo a Círculos el creativo quien tiene más 16 de años de trayectoria.

Son únicamente 250 exclusivas piezas que forman parte del movimiento Regeneración Absolut, con la que se reciclaron más de 27 mil unidades de pet, se redujeron +15 mil kilos las emisiones de CO2, se ahorraron +8 millones de litros de agua y se minimizó el consumo de energía en 44 mil kwh.

Se confeccionaron únicamente 250 piezas a base de hilo reciclado. Foto: Laura Lovera

“Ha sido un proyecto muy emocionante y muy retador. La idea es encontrar un producto accesible y que sea del agrado de las personas, quisimos hacer una prenda que hablara de la narrativa del uso de la moda común pero llevada a otro nivel en términos de corte, implementación grafica, colores, detalles”, comentó.

Anuar contó que el proceso de confección de las piezas sustentables comienza al utilizar un material o fibra que previamente ya fue procesada para uso textil.

“Al tener nuestra materia prima, ya podemos empezar a confeccionarla, darle sentido, textura, acabados, caída, claro que esto también a de la mano con una innovación tecnológica con la que mi marca lleva trabajando en los últimos dos años”, dijo.

Fiel a su ADN, Layon diseñó dos sudaderas oversize, en color negro, que en la parte de atrás tiene bordada una botella de vodka, mientras que en la parte de enfrente tiene una pequeña bolsa, “Las piezas son únicas por el simple hecho que el detalle de la bolsa y de la botella, están hechas con retazos de tela del acervo de Anuar Layon de los últimos cinco años, por lo que ninguna pieza tendrá los mismos acabados”, explicó.

Sobre cómo combinarlas dijo que al ser tan versátiles, pueden usarse con una camisa y que sólo salga el cuello encima de la sudadera combinada con unos pantalones negros, o si prefieres un look más formal, con una chamarra de piel encima, pero si eres de estilo casual, la puedes lucir junto a unos shorts veraniegos para que puedas ir al brunch dominical.

Según el diseñador, las prendas son versátiles que puedes utilizarlas de distintas formas. Foto: Laura Lovera

“Finalmente la moda es más personal, habla de la identidad de cada persona y más bien, aquí el consumidor me va a enseñar a mi cómo usarla, creo que esa es la parte divertida de cómo vestirnos”.

Para el joven diseñador, esta colaboración apenas es un granito de arena para crear un mundo mejor, y conducir a la industria de la moda por un camino más sustentable.

“Estamos acostumbrados al consumo masivo del fast fashion y avanza el tiempo y es cada vez mayor, no estamos viendo las consecuencias, es por eso que a través de esta prenda buscamos hablar de sustentabilidad en lo mayor posible y que en este caso va desde nuestro textil hasta la implementación gráfica y el paquete en que es envuelta, me enorgullece ser parte de esto y poder hablar de un tema que no es nuevo pero si requiere atención”, concluyó.