Cumplen una década de promover a diseñadores emergentes

Las “concept stores” se han convertido en un punto de encuentro para el diseño mexicano y latinoamericano, tomando relevancia como un importante escaparate para el talento emergente.

Estos espacios dedicados a la creatividad, arte y diseño, han ganado popularidad en nuestra ciudad, y fue la inspiración para que Natalia Bravo y Fernanda Maccise, unieran su pasión por la moda creando Mulier, una boutique que recientemente cumplió su décimo aniversario.

Marisol Rodríguez, Lucía Ferrer y Make Costa / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

La historia de este proyecto comenzó en la universidad, donde entre típicas pláticas de amigas, Natalia y Fernanda pensaron en crear un negocio juntas. Con ese espíritu emprendedor, tomaron la decisión de entrar en el mercado de la moda y aunque inicialmente enfrentaron muchos retos, también aprendieron a fortalecer su amistad. En la actualidad cuentan con dos tiendas físicas y una en línea.

La misión del proyecto es apoyar a diseñadores emergentes nacionales e internacionales dándoles visibilidad e incluso empoderar a las mujeres a través de la moda, además de promover el “slow fashion” (moda lenta).

María Caire e Itziar Hekimian / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Yo soy una apasionada de la moda, me gusta estar actualizada de todo lo nuevo, tendencias que surgen, marcas y talento. He crecido y madurado muchísimo junto con Mulier, me ha empoderado y hemos descubierto talentos que vale la pena promover”, contó Natalia a Círculos.

Entre la selección de diseñadores se encuentran marcas de origen colombiano como Arial 12, Suki Cohen, Muzaluci, que de acuerdo a la empresaria, la moda de este país latinoamericano está creciendo, “la idea es estar a la vanguardia de las tendencias y ofrecer una selección única de diseñadores con historias inspiradoras para no perder de vista su principal enfoque”, añadió.

Diseños en exhibición / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

En su décimo aniversario, se anunció el lanzamiento de la marca de joyería de Fernanda Maccise, que es una propuesta de finas y atemporales piezas con piedras preciosas de diversas partes del mundo.

“La mujer y la moda siempre han sido mi inspiración, cuando empecé hace unos años con Natalia me di cuenta de lo increíble que es convertir una prenda en un recuerdo para siempre. Dejas de vender vestidos y empiezas a vender experiencias para días importantes”, explicó Maccise.

Mariana Torres / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Bajo esta misma línea le llama la atención la joyería fina, “pues es algo que nunca pasa de moda y las historias se tejen de fondo y pasan de generación en generación”, añadió.

En sus instalaciones ubicadas en Prado Norte, se organizó un “brunch”, para celebrar diez años de promover moda emergente y propuestas que han marcado un nuevo panorama en la industria.

“La mujer en general ha sido la inspiración de esta “concept store”, planeamos continuar siendo la primera elección de las mujeres y un escaparate para nuevos diseñadores”, finalizó Natalia.