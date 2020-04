Dale un toque diferente a tu look con estos peinados para la temporada spring-summer

¿Estás aburrida de verte siempre igual?, ¿tienes ganas de un cambio de look pero no te atreves?, ¿tu cabello te desespera?, no te preocupes, en esta cuarentena es tu oportunidad de experimentar algunos peinados cool que van muy ad hoc con la temporada.

Para complementar tus looks necesitas un peinado que vaya con tu personalidad y que por supuesto, sea súper fácil de hacer, a continuación te damos algunas ideas que puedes probar y hasta puedes compartir con tus BFF para que sean la sensación de esta temporada.





COLETAS





El peinado más básico pero súper versátil y trendy si le pones un poco de creatividad. Esta temporada es el peinado protagónico, puede ir despeinada, con burbujas o pulida.

Uno de los consejos para que te quede como la de Jlo es aplicar una tratamiento de hidratación que contenga macadamia, para eliminar el frizz o una crema de coco para agregar textura y volumen natural.





SEMI-RECOGIDO





Uno de los favoritos de muchas mujeres, porque combinan las ventajas de los recogidos con las de llevar el cabello suelto. Lo mejor es que son peinados súper fáciles de hacer y realzan nuestro lado más seductor.

Además alarga el rostro y le da una apariencia más delgada.

El tip para que luzcas igual que Scarlett Johansson en los Premios Oscar, es que antes de peinarte debes aplicar un acondicionador sin enjuague pero que fortalezca tu cabello para desenredarlo, protegerlo de impurezas y dejar un aspecto saludable.





TRENZAS

¿Te ha pasado qué un día despiertas y ¡OMG! parece que tienes un bad hair day?, pero no te preocupes, las trenzas serán tu mejores aliadas, desde las famosas trenzas francesa, bóxer a la más compleja de espiga (de 4 a 5 cabos).

Para que te queden unas trenzas perfectas como las de Rihanna el día que lanzó su firma Fenty, necesitaras rociar a lo largo de tu cabello un poco de fortalecedor de cabello seco y débil, es como un primer para usar antes de estilizar, que deja el cabello suave y brilloso que te da el plus de fuerza y frizz totalmente controlado.

