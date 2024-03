De la FES Acatlán a las pasarelas de Dior

De niña, Celic Dorig Martínez soñaba con ser actriz, por lo que en su último año en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, optó por buscar un lugar en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la

UNAM, aunque no fue elegida, por lo que decidió estudiar la Licenciatura en Comunicación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.

Fue ahí donde parecía encontrar ese camino rumbo al mundo del espectáculo, pero un día su vida dio un giro.

“Muchos me decían que por qué no intentaba modelar, pero no quería y fue gracias a mi mamá, quien conocía a una chica que trabajaba en una agencia de castings para comerciales de televisión, que me la presentó; no era lo que buscaba (pero) comencé a checar agencias y una me aceptó, pero era de modelaje”, cuenta.

Así fue como poco a poco comenzó a cambiar su sueño de actuar por el de las pasarelas y las fotos, modelando vestuarios y piezas de prestigiados diseñadores.

Confiesa que, gracias a su tenacidad, disciplina y suerte, fue que la marca Christian Dior la contrató como su modelo exclusiva durante un año.

“Aunque no se hubiera dado este camino de oportunidades, si no fueravpor la pandemia, en ese tiempo, a la par que modelaba, me ayudó bastante que las clases fueran en línea, lo que me permitió terminar mi carrera de Comunicación y, paralelo, comenzar en este maravilloso mundo del modelaje, no lo puedo negar, le saqué buen provecho al estudiar en línea, ya que me permitió viajar y moverme por el mundo”, dijo.





De Coacalco para el mundo

Desde Milán, Italia, la oriunda del Municipio de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, confiesa que emprender el camino sola no ha sido fácil, al recordar esos momentos, suspira, se aguanta las lágrimas cuando recuerda lo que dejó en su barrio y el apoyo incondicional de su familia.

“Extraño ese apapacho familiar, hubo etapas que me tardé de seis a ocho meses en regresar y ver de nuevo a mi gente. El que me mantenga aquí, sin duda, es gracias a ellos. Tratar de sobrellevar la salud mental en el modelaje es bastante difícil, es un trabajo bastante fuerte, siempre hay mucha competencia, comparaciones, muchos celos, entonces, sí creo que eso y el estar bien mentalmente ha sido bastante duro de llevar. Pero siempre el cariño de mi gente lo guardo, recuerdo el día que subí unas fotos a mis redes sociales y puse de Coacalco para al mundo, fue tendencia mundial, me emocionó mucho, ahí me di cuenta del cariño de muchas personas que me ha apoyado hasta el momento”.





Mantenerse entre las mejores

Aunque extraña la comida mexicana, Celic adelanta que seguirá su carrera de modelaje en Nueva York, una vez finalizado el contrato con Dior, pues tiene proyectos en la unión americana, y con la alegría de estar más cerca de su país que tanto añora.

“Eso es lo que más gusto me dará, ya que estaré un poco más cerca de mi gente, aparte, aquí hay buenos restaurantes mexicanos, y si hay algo que me pone alegre es la comida, qué te puedo decir. Espero seguir con los proyectos que ya tengo, seguir poniendo el nombre de México, de la FES Acatlán y la UNAM en alto, al igual que muchas grandes modelos mexicanas que aquí hay, yo pongo mi granito de arena. Esto es algo que me encanta y que espero seguir haciendo por mucho tiempo más”.

Finalmente, sin considerarse un ejemplo, a pesar de lo lejos que ha llegado, la coacalquense envió un mensaje a todos las y los jóvenes que tienen un sueño o meta como objetivo:

“Lo que hagas, no lo hagas por hacerlo nada más, si especialmente te vas a dedicar a algo por bastante tiempo de tu vida, que te haga feliz y que realmente te apasione, échale muchas ganas, busca la manera de encontrar lo que realmente te gusta y te hace feliz, no tienes que estar cumpliendo estándares o quedar bien con los demás”, finalizó.

* Con información de la Coordinación de Comunicación Social de la FES Acatlán.