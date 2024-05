Disfruta de la moda y el estilo

Encontrar accesorios y prendas en tendencia para cada momento de tu vida diaria puede ser agobiante, pero afortunadamente hay lugares donde siempre hay algo que querrás comprarte.

Las tiendas Vertiche son esa alternativa infalible para estrenar ropa, donde las últimas tendencias te invitan a explorar el mundo de la moda; tiene en sus catálogos colores vibrantes y los estampados que no sabías que estabas esperando.

Desde looks para la vida cotidiana hasta atuendos para salidas nocturnas, tienen todo lo que necesitas para sentirte segura y radiante en cada momento; además, con una buena experiencia de compra.

En Laola puedes encontrar la nueva oferta de outfits | Foto: Cortesía Vertiche

En esta tienda, no solo encontrarás moda al precio más bajo, sino también un equipo de asesores dedicados a ayudarte a encontrar el conjunto perfecto.

Hay distintas sucursales, una de ellas, la de Playa del Carmen, ubicada en Av. Benito Juárez S/N, Playa del Carmen Centro, Mpio. Solidaridad, Quintana Roo (entre Av. 30 Sur y Av. 35 Sur). Su horario de atención es de 9:30 am a 9:00 pm.

Variedad de modelos casuales y formales | Foto: Cortesía Vertiche

Únete a la revolución en la costa caribeña y déjate sorprender por sus propuestas llenas de estilo y personalidad.

Y como parte de su celebración de apertura, están ofreciendo descuentos exclusivos y sorpresas que te dejarán con ganas de volver una y otra vez.