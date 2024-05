La regla de la Met Gala que ningún invitado debe romper si quiere volver al evento

La Met Gala es un evento benéfico que se organiza cada año con la finalidad de recaudar fondos para el Costume Institute del Metropolitan Museum Of Art de Nueva York. Pero con cada nueva edición, también se ha convertido en un espacio exclusivo al que solo tienen acceso algunas celebridades.

Las famosas y famosos que tienen la oportunidad de caminar por la alfombra roja suelen lucir vestuarios diseñados especialmente para la temática en curso, que varía cada año. Este 2024 es "Bellezas durmientes: el despertar de la moda" con un código de vestimenta inspirado en "El Jardín del Tiempo".

Para poder asistir al exclusivo evento existen dos formas. La primera es comprar una entrada individual con un costo aproximado de 30 mil dólares o recibir una invitación.

Ana Wintour, editora de Vogue y organizadora del evento, no siempre invita a las mismas personas. Es probable que quien asistió un año no lo haga al siguiente, pero no existe una fórmula para, lo que sí es probable es que quienes rompan algunas reglas no vuelvan a ser agregados a la lista.

¿Qué reglas no pueden romper las celebridades si quieren regresar a la Met Gala?

Durante una entrevista para el medio CBS This Morning, Ana Wintour confirmó que no existe una clave para ser invitado o invitada pues depende del año y tema de la exposición.

"Siempre estamos interesados en tratar de reflejar un momento cultural y lo que sentimos que está sucediendo en el mundo en un momento dado", señaló.

Sin embargo, tanto Wintour como Andrew Bolton, curador del Met, revelaron que hay dos reglas clave que pueden poner en riesgo la invitación de las celebridades a eventos posteriores de la Met Gala.

Ambos coincidieron en que las reglas prohibidas son tocar las obras de arte y fumar, aunque algunas celebridades han sido sorprendidas haciéndolo.

Pero ir a la Met Gala y romper las reglas puede considerarse por quienes nunca han asistido como un acto desconsiderado. De hecho, varias personas aún con dinero para las entradas esperan su turno durante muchos años.

¿Cuándo es la Met Gala y dónde se puede ver?

La Met Gala se llevará a cabo este 6 de mayo a las 16:00 horas de la Ciudad de México. Se podrá seguir en vivo a través de las redes de Vogue para México será con subtítulos en español.