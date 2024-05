Episcopado Mexicano exige seguridad para la ciudadanía y candidaturas para las elecciones

El secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), monseñor Ramón Castro Castro, exigió que las autoridades de seguridad de las tres órdenes de gobierno garanticen la seguridad de los mexicanos que salgan a votar durante las elecciones, así como de las candidaturas a un puesto de elección popular a disputarse ese día.

El también obispo de Cuernavaca, a través de un video, exhortó a que "las autoridades correspondientes cuiden a los ciudadanos y a los candidatos a puestos de elección popular de las agresiones del crimen organizado y demás grupos delincuenciales que intentan influir en el proceso electoral con amenazas, con violencia e incluso con asesinatos buscando intereses ilegítimos".

También llamó a los partidos políticos a no cometer delitos para la obtención de votos, les pidió que demuestren su espíritu democrático, así como su civilidad ante los posibles resultados del proceso, haciendo hincapié señalando que es importante saber aceptar una derrota, así cómo la victoria electoral, por el bien del país.

Es importante en la democracia saber ganar y saber perder. Secretario general del CEM.

No tengamos miedo a salir a votar en libertad: Conferencia del Episcopado Mexicano

El secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano invitó a que la ciudadanía ejerza su voto de manera libre y sin miedo, además de que hizo un llamado para que evitaran corromper su voto. Asimismo, reconoció que los funcionarios de casilla del Instituto Nacional Electoral (INE) realizan una labor democrática e imparcial durante este proceso.

No tengamos miedo de salir a votar, no nos dejemos coaccionar por nadie, ni para votar, ni para no salir a votar, ni para hacerlo por dádivas, amenazas o presiones de cualquier tipo.Secretario general del CEM.