Influencers viven la temporada primavera-verano a la portuguesa

Con un exclusivo brunch en la boutique de Parfois, ubicada en el centro comercial Santa Fe, un grupo de influencers y celebridades del espectáculo se dieron cita para celebrar la llegada de la temporada con el lanzamiento de la nueva colección All I Am.

Durante el evento, la stylist Andrea Méndez, mostró la colección y platicó acerca de las tendencias y dar tips de cómo combinar las piezas de la marca para looks diarios; además de ayudar a todos en sus compras para que fueran todo un éxito.

La campaña es un saludo a los días de verano, un homenaje a ese espacio/tiempo para poder estar sin preocupaciones, también va de la mano con la filosofía de la firma portuguesa, “a woman able to embrace her past, owns her future” (una mujer capaz de abrazar su pasado, será dueña de su futuro).

Entre las invitadas se encontraron María Levy, Ale Ivanova, Gabi Graf, Dani Reyes, Majo Castro, entre potras, quienes dieron un tour por la boutique y disfrutaron de un día de shopping entre amigas.