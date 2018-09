Izabel Goulart visitó nuestro país para participar en la edición 31 del Fashion Fest

Izabel Goulart llegó a la Ciudad de México, Capital de la moda, para participar en la edición 31 del Fashion Fest Otoño-Invierno 2018 de Liverpool la cual tendrá sorpresas musicales como Los Ángeles Azules, además de la tradicional pasarela donde la brasileña lucirá las cuatro tendencias de este año: Intelectual, Multilocal, Natural y Sensorial.



La modelo internacional se mostró feliz de haber sido elegida por la tienda departamental destacando que México ya está a la altura de otros países que realizan la semana de la moda.



"Antes de la moda únicamente vemos las tendencias en el extranjero, solo vemos Milán, París y Nueva York en la semana de la moda. Y tenemos el derecho de poder tener todo lo mejor que existe en la moda, esto amo de Liverpool porque traen las tendencias de la moda a México y es sorprendete que alguien pueda abrir esta puerta", dijo la brasileña en una conferencia en el Hotel W.



Luciendo un outfi básico de jeans con una blusa blanca y zapatilla negras, aseguró que los mexicanos son maravillosos porque sabemos como ser felices además de que Brasil y México son vecinos.



"Los mexicanos están llenos de vida, trabajan duro, es gente que supera la vida con la felicidad como en mi país saben, venimos de un país donde trabajamos duro para lograr nuestras metas, tenemos que luchar diario para lograrlas, pero lo más hermoso que yo veo en ustedes es que nunca pierden esta gracia, alegría. Yo me relaciono con ustedes y tienen una mujeres preciosas", mencionó la novia del futbolista Kevin Trapp con quien hace un par de meses anunció su compromiso matrimonial.



La modelo internacional de Victoria's Secret dijo que ser parte de esta campaña en México es un regalo, por ello dio el mejor consejo a las mujer para lucir tan bella como ella lo hizo grabando la campaña en diferentes locaciones de la CDMX.



"Yo creo que no nada más se trata de que lleves las mejores marcas y tendencias, las mujeres tienen que mostrar su personalidad, por eso tenemos una actitud donde tú te quieres a ti misma, puedes hacer tu propio estilo, no tienen que ver los precios, solo la belleza interna", abundó Izabel.



Por la tarde acudió a conocer la tienda departamental de Polanco donde a su llegada, le entregaron su tarjeta personalizada para hacer shooping de algunas prendas de las cuatro tendencias de este año, además de divirtirse como niña en un carrusel para niños.