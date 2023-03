La diseñadora Carla Fernández preserva el trabajo de artesanos

Reconocida por sus diseños de inspiración textil confeccionados con manos artesanas mexicanas y técnicas tradicionales, Carla Fernández se ha posicionado como una de las principales creativas nacionales que busca preservar nuestro legado cultural ante los ojos del mundo.

Ante este panorama y con el fin de entablar un diálogo entre la moda, arte y cultura, la diseñadora originaria de Saltillo, Coahuila, ha reunido una importante colección de prendas indígenas en Carla Fernández Casa de Moda. Un manifiesto de moda mexicana, exposición que se presenta en el Museo Franz Mayer del 25 de marzo al 25 de junio, cuyo recinto ubicado en el centro de la Ciudad de México, es el favorito de la diseñadora, pues de pequeña lo visitaba con frecuencia junto a su padre, quien le inculcó el amor por la historia y cultura de nuestro país, por lo que exponer en este sitio le resulta muy gratificante.

Esta exposición que vio la luz por primera vez en Denver y luego en París, plantea una visión del diseño como agente del cambio social a través de 57 looks distribuidos en seis núcleos: La moda como proceso colaborativo; Raíz cuadrada; La tradición no es estática: las fiestas; La tradición no estética: la charrería; La tierra es el origen de los textiles y La moda como resistencia.

Son 198 prendas, tocados, zapatos y accesorios los que invitan al público a la reflexión sobre la importancia de la moda como una disciplina del diseño que contribuye al cambio y la cohesión social, más allá de las pasarelas y farándula. Además de cuestionar los diseños, a través de visiones contemporáneas de la moda, tomando como raíces los principios de la creación textil de los pueblos originarios de México.

Bajo la curaduría de Florence Müller, la exposición revitaliza las prácticas textiles ancestrales para crear innovadoras prendas de lujo destinadas al mercado global. La muestra además toma como punto de partida su manifiesto de la moda en resistencia. Asimismo, se aborda la trayectoria de Fernández, su trabajo colaborativo y sostenible alrededor de México.

Son 198 prendas, tocados, zapatos y accesorios. Foto: Alejandro Aguilar

Entre las piezas destacan una blusa rebozo ajolote, un poncho magma añil, Leggings O'gorman, de su colección otoño invierno 2014-2015, una túnica bordada a mano levantada sobre lino, prendas de su colección inspirada en la charrería, hupiles, entre muchas más. Todos estos diseños fueron creados en conjunto con más de 175 artesanas y artesanos tejedores, bordadores, talladores de madera, peleteros, caladores y tintoreros de 12 Estados de la República que usan técnicas y procesos tradicionales que derivan en moda contemporánea.

"Vivimos en un país en el que se hablan 68 lenguas diferentes, y nuestra principal lengua es el textil. En la firma usamos telas que fueron tejidas para ser atesoradas, no diseñamos para que la ropa se vaya a la basura", dijo Carla durante la conferencia de prensa.

La muestra también incluye un mapa y videos cortos donde se muestra el trabajo de CarlaFernández y su taller itinerante Taller Flora donde cultivan su propio algodón e hilan su propio hilo, elaboran telares, tejen prendas y mantienen una relación con la naturaleza, "la tierra les provee y ellos cuidan de ella", explicó.

En la muestra también alza la voz a favor del desarme nuclear. Foto: Alejandro Aguilar

La muestra se nutre además con recorridos guiados, visitas especiales, talleres y charlas que buscan la reflexión de las audiencias sobre el diseño textil, la sostenibilidad y la diversidad cultural de México. La información de estas actividades está disponible en la página web del museo.

Esta no es la primera vez que exhibe su trabajo que ha hecho en colaboración con los artesanos mexicanos, anteriormente se ha expuesto de manera individual en Museos como Victoria & Albert Museum en Londres, Isabella Stewart Gardner en Boston, Museo Jumex y Centro Cultural España en CDMX, Heath Ceramics en San Francisco y Fashion Institute of Technology en NY, RISD Museum en Rhode Island, entre otros.

Su proyecto de moda ética ha ganado premios como Design Visionary 2018 otorgado por Design Miami, Prince Claus Award, Fashion Entrepreneur of the Year por el Consejo Británico, es miembro de la red de emprendedores sociales Ashoka. Así mismo la marca está certificada por ser socialmente responsable por Empresas B.