Los looks de verano con los que la realeza rompe el protocolo

Uno de los estrictos protocolos que deben respetar las mujeres de la realeza, es el código de vestimenta que debe ser elegante, formal y conservador.

Aunque oficialmente no existe un documento como tal donde se avalen esas reglas, cada Casa Real impone las suyas y algunas coinciden entre sí, como no usar escotes pronunciados, usar medias, no quitarse el abrigo en público o no utilizar el color negro en actividades diarias.

Looks durante sus vacaciones / Cortesía | THE ROYAL FAMILY

Sin embargo, durante las vacaciones de verano, las royals se olvidaron de los rigurosos estatutos y reafirmaron que poseen un gran estilo a la hora de vestir, ya sea de manera formal y cuando la ocasión es más casual.

Un claro ejemplo es la reina Letizia de España, que sorprendió con sus atinados looks durante sus vacaciones por Palma de Mallorca.

En uno de los paseos por la capital de la isla española, la reina optó por presumir sus bronceadas y torneadas piernas con un look super veraniego.

La reina Letizia de España / Cortesía | THE ROYAL FAMILY

Se trató de unos shorts de rayas azules con blanco de la firma Pimkie, ajustados a la cintura y de corte recto, con un cinturón. Los combinó con una camisa blanca de la colección femenina de Hugo Boss. Una bolsa estilo Tote bag de tendencia tie day de la firma local Feel Mallorca, misma que se agotó al instante. Le añadió su calzado favorito, unas alpargatas planas blancas y unas gafas de sol en color negro de Carolina Herrera.

Por su parte, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton también dejó de lado los stilettos y vestidos, para dar una cátedra de estilo con un look de inspiración marinera.

Look de inspiración marinera. / Cortesía | THE ROYAL FAMILY

Fue durante su participación en una serie de eventos en Plymouth, en el condado de Devon, Inglaterra, con el objetivo de concientizar a los jóvenes en temas de sostenibilidad. En la jornada deportiva, la duquesa puso a prueba sus habilidades en los deportes acuáticos. Para la ocasión eligió un conjunto muy ad hoc.

Fueron unas bermudas blancas de cintura alta con botones al frente que ajustaba muy bien a su esbelta figura, de la firma inglesa Holland Cooper; un suéter de cachemira en azul marino con rayas blancas que se encuentra agotado y en la página oficial de la firma Erdem, se describe como “un diseño actualizado del marinero tradicional”, que combinó con unas sencillas zapatillas de lona blanca, diseño que fuera también uno de los favoritos de Lady Di.

Looks veraniegos con toque formal / Cortesía | THE ROYAL FAMILY

Aunque Meghan Markle vive alejada de la familia real británica, sigue siendo un personaje mediático. La esposa del príncipe Harry pocas veces se deja ver en público, sin embargo, en días pasados visitó Nueva York para reunirse con sus amigas, entre ellas la la periodista Gloria Steinem, activista de los derechos de la mujer, en un brunch en el Hotel Crosby.

Para la ocasión, lució looks veraniegos con toque formal. Meghan vistió unos pantalones cortos de Dior que combinó con una camisa blanca y unos stilettos de gamuza en color cofé, que hicieron juego con su bolso y cinturón.