Nombran a Jasive Fernández, como la diseñadora del año

La industria de la moda cierra el año 2021 con broche de oro, con la celebración de Coktail de la Moda, uno de los más importantes en la ciudad, fundado por Pedro Montiel, en el que se reúnen los mejores talentos y marcas para exponer lo mejor de sus colecciones.

Durante la celebración de la decimonovena edición, que se realizó en Casa Serrano, la antigua residencia de la famosa vedette, Irma Serrano, la diseñadora Jasive Fernández , recibió el premio a la Diseñadora y Emprendedora del año, con el cual se reconoció su carrera y éxito en la industria.

La diseñadora tapatía ha sobresalido por el diseño de una colección atemporal, con la que busca cambiar la moda rápida y las tendencias por una moda elegante y armónica, que inspire a las mujeres a expresar su personalidad.

Todo ello, manteniendo siempre un manejo ético y sostenible de la moda. Recientemente, Jasive fue una de los siete diseñadores mexicanos que presentaron sus colecciones en el Fashion Dubai Mexico, como parte del evento internacional Expo Dubai 2020, donde se reunieron más de 190 países.

Con este premio, la plataforma reconoce la importante labor que ha desempeñado Jasive dentro de la industria de la moda: sus aportes a la sostenibilidad, su interés y respaldo al trabajo de las mujeres mexicanas, así como la creatividad y elegancia de sus diseños.

“Este premio no solo me hace muy feliz, también me motiva a seguir adelante. No ha sido un año fácil, aunque les he mostrado el lado bonito de todo, he tenido momentos muy complicados, con problemas, incertidumbre, y miedos”, se lee en la descripción del emotivo video que publicó a través de su cuenta de Instagram.

Añadió, que momentos especiales como los que vivió en la entrega del premio, la motivan a seguir adelante, “esto me hace confirmar que es importante hacerle caso a la intuición, confiar en la experiencia y buscar la manera de nunca detenerme. Cuando el objetivo está en la mente, está en el corazón”.