Pink Magnolia viste a Barbie para Día de Muertos

Fue en 2019 cuando Barbie decidió ser parte de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país, a través de una colección de edición especial de Día de Muertos, cuyo diseño, fue intervenido por una firma mexicana.

Este 2023, la encargada de darle estilo y diseñarla con todos los elementos representativos de esta celebración, fue la diseñadora Paola Wong, creadora de la marca Pink Magnolia, quien al igual que muchas niñas, en su infancia disfrutaba de vestir con infinidad de looks a sus muñecas.

La Barbie es una expresión de la cultura mexicana / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Este proyecto es una fantasía, no me la creo, a mí me encantaba vestir a mis Barbies con ropa colorida, amaba hacer combinaciones como lo hago ahora con mi marca, todo eso y un poquito de Pink Magnolia está en esta muñeca”, contó la diseñadora a Círculos.

La creación de esta muñeca, duró aproximadamente un año y su proceso creativo se basó en la esencia de ambas marcas, “la ida principal era resaltar nuestras tradiciones, que a simple vista refleje a México, pero también al ser una colaboración con una marca tan grande, el reto fue hacer match con ambas filosofías”, dijo Paola.

Barbie x Pink Magnolia tiene el cabello rosa, una corona de flores rosas y azules, un vestido rosa con manga larga y hombreras abullonadas en los hombros, con finos estampados bordados inspirados en las típicas calaveras de azúcar, y un corazón de perlas en el pecho, el símbolo de la firma de Paola, el punto final del diseño son unas zapatillas y un maquillaje de catrina.

Chema Torre y Luis Miguel Moreno / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

“Mi sueño más grande en la vida ha sido tener el pelo larguísimo y rosa, por eso la Barbie lo tiene así. Es como una forma del reflejo de mi personalidad y además, quisimos hacer un diseño diferente, crear algo original y atractivo”, confesó la creativa mexicana.

Como parte de la presentación de la muñeca que ya se encuentra a la venta, se realizó un coctel privado en la departamental El Palacio de Hierro Polanco, donde se llevó a cabo una pasarela con prendas de la nueva colección limitada creada en colaboración con Mattel.

“Esta proyecto ha sido increíble, porque además creamos prendas para las “muñecas” de carne y hueso, la inspiración también parte del look de esta Barbie, diseños coloridos, con volumen, estampados con el logo característico de Barbie y de Pink Magnolia”.

Cristina López Portillo y Fernanda de Alva / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

En los diseños destacan faldas largas, total look denim, crop tops y chamarras, que tienen un toque de brillo, gracias a incrustaciones de Swarovski.

“Queríamos brillo, brillar en todo momento, ponerle en toque divertido a los looks como siempre lo hacemos, hacer mezclas de texturas y colores”, añadió Wong.

Entre las modelos destacaron las actrices Bárbara López y Viviana Serna, así como la hermana menor de Paola, Daniela Wong.

Constanza y Paulina Magallanes / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

Paola actualmente se encuentra viviendo otra faceta de su vida, se acaba de convertir en madre del pequeño Valentino, acontecimiento que la hace muy feliz.

“¡Ay! Si esto ha sido una locura porque este proyecto nació antes de Valentino y estoy experimentando otra etapa, en la que voy a aprender muchas cosas, entre ellas organizarme y tener prioridades pero a su vez mi marca sigue creciendo, estamos enfocadas en otros proyectos con colaboraciones que muy pronto se enterarán”, finalizó.