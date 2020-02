En la moda, un guiño a la sustentabilidad

En la industria textil, hay empresas que hacen un esfuerzo por mejorar la sustentabilidad de sus prendas, especialmente en el apartado de moda rápida, que incluye a compañías como Tommy Hilfiger, Old Navy o el Grupo Inditex, que controla marcas como Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti o Bershka.

Las estrategias de estas compañías van encaminadas a reducir la huella de carbono hasta hacer la ropa más resistente.

Entre ellas Old Navy, la marca de jeans que vende 40 mil pantalones al día, apuesta porque sus productos sean resistentes y duren más de una temporada.

Además, para 2022, la empresa pretende fabricar los jeans utilizando técnicas de ahorro de agua.

“Estamos duplicando las nuevas técnicas y tecnologías de ahorro de agua que no sólo requerirán menos agua en el lavado y diseño de nuestra mezclilla, sino que ayudará a dejar el suministro de agua más limpio de lo que lo encontramos”. La compañía detalla que hasta el momento alcanzó 60 por ciento de este objetivo.

Tanto Old Navy como Tommy Hilfigher están adheridas a la Better Cotton Iniciative para producir algodón con menos recursos naturales.

Ver esta publicación en Instagram more washes than there are blue emojis 💙🧿🧢📘💦🦋🧵💎🐋🌧🥏🥣💧🦕👖 . #oldnavystyle Una publicación compartida por oldnavy (@oldnavy) el 13 de Feb de 2020 a las 8:00 PST

Según datos de la BCI, el algodón es utilizado en cuatro de cada 10 textiles en el mundo y es cultivado por más de 300 millones de agricultores en 80 países.

Sin embargo, advierten, el algodón es vulnerable a los desafíos del cambio climático, como la escasez de agua. La BCI es el programa de sustentabilidad más grande del mundo en materia de algodón, pues brinda capacitación sobre prácticas agrícolas sustentables a dos millones de productores en 21 países.

Hasta el momento, hay dos mil 400 empresas afiliadas, que sólo consumen algodón que provenga de comunidades que estén adscritas a la BCI.

Katarina Cloidt, directora de marca de Tommy Hilfiger, señaló que, como parte de su estrategia sustentable, la empresa que maneja en México también forma parte de la iniciativa Better Cotton que empodera a los agricultores.

Por su parte, Inditex, la española que controla marcas como Zara y Bershk o Pull&Bear cuenta en su directorio con una división de Sostenibilidad, a cargo de Javier Losada. La división es la encargada de supervisar la cadena de suministro. La empresa redujo 20 por ciento sus emisiones y 50 por ciento el uso del agua para la producción de prendas desde la creación de departamento.

Al cierre del segundo trimestre del año pasado, la empresa gallega se puso el objetivo de que todas sus colecciones sean fabricadas con materiales orgánicos, sostenibles o reciclados antes de 2025, cuando actualmente este tipo de insumos sólo representa 20 por ciento del total.

IMPORTANCIA DE LEER ETIQUETAS

El pasado mes de diciembre, la Procuraduría Federal del Consumidor(Profeco) publicó un informe sobre tiendas y marcas de moda que confeccionan ropa desechable con materiales de mala calidad que provoca la poca durabilidad de las prendas.

Además, advertía, las marcas aumentaron las “temporadas” que ya no sólo son primavera/verano y otoño/invierno, sino que cambian sus colecciones e inventarios cada seis semanas, lo que empuja a sus clientes a tratar de seguir las tendencias para lo que tienen que desechar rápidamente lo que ya no está de moda.

Foto: Instagram Old Navy

Entre las marcas “fast fashion”, Profeco enlista nombres como Bershka, Boohoo, C&A, Cotton On, Esprit, Fashion Nova, Forever , Gap Inc., Guess?, H&M, Mango y MassimoDutti. Además, de Metersbonwe, Missguided, New Look, New Yorker, Next, Oysho, Peacocks, Pull & Bear, Riachuelo, River Island, Romwe, Shasa, Stradivarius, Topshop, United Colors of Benetton, Uniqlo, Uterqüe, Victoria’s Secret, Zaful y Zara, entre otras.

La dependencia establece asimismo que muchas de estas marcas maquilan su ropa en países asiáticos como Bangladesh o India, porque en esos lugares la mano de obra es muy barata y así obtienen mayores utilidades.

Además, detalla, en sus esfuerzos por reducir costos, los textiles no siempre son de la mejor calidad, ni mucho menos sustentables. “Utilizan en su mayoría fibras sintéticas derivadas del petróleo como el poliéster, el nylon, el rayón o el acrílico. Siendo esos los mismos polímeros con los que se hacen los envases desechables y que la única diferencia es la forma que se les da al final, hilos o bloques sólidos”.

RECOMENDACIONES

El primer paso es la información.

Leer las etiquetas y entender lo que en ellas se detalla:

Composición de la prenda, el lugar de manufactura y las instrucciones y cuidados de lavado.

Saber de qué está hecha, de dónde viene y cómo cuidarla ayuda a saber identificar, además del costo, la durabilidad esperada de un artículo.

Redacción Fernando Armenta