SOY | Anna Fusoni impulsa a los próximos diseñadores mexicanos

Hace más de 30 años que la periodista y especialista en moda Anna Fusoni decidió dar a los estudiantes de moda la experiencia de poder cambiar su vida a través de un concurso en el que proyectaran su talento, ideas y sobre todo la oportunidad de introducirse a un mundo lleno de formas, color y emociones.

Así surgió Modapremio, que recientemente reunió a más de 21 escuelas de diseño de la República Mexicana, para ser parte de la convocatoria mostrando sus propuestas en esta plataforma que en esta ocasión tuvo como sede el Campus Vértiz de la Universidad de Londres de la Ciudad de México.

"Modapremio surgió hace 31 años, lo que significa que es el concurso de diseño a nivel estudiantil con más antigüedad. La idea nació cuando gané el premio 'Vogue' de periodismo, que consistía en trabajar para esta revista en Nueva York. Eso me cambió la vida y me introdujo por completo al mundo de la moda. Yo no sabía que existía la palabra 'fashion'. Mi embeleso siempre fue saber cómo le habían puesto alrededor del Arco del triunfo puras flores 'muguet' en honor a Christian Dior cuando murió."

“En aquel entonces nuestra cultura de moda era bastante limitada, la mía incluida. Cuando viví en Nueva York conocí otros horizontes y al regresar a México empecé a trabajar en Terán Publicidad y El Palacio de Hierro, y cuando logré tener mi propia empresa dije, si este concurso me cambió la vida, por qué no crear un concurso que también le cambie la vida a alguien… Jamás imaginé que hubieran pasado más de tres mil personas a lo largo de Modapremio, y ha ido tocando sus diferentes vidas, no los ha hecho los grandes diseñadores pero de alguna manera los ha encaminado hacia otros ejercicios dentro del mundo del diseño”, narra Fusoni.

En su más reciente edición, el concurso reunió a más de 500 personas de 21 escuelas, todo un importante esfuerzo, que, según su creadora no pretende más que orientar a las nuevas generaciones de diseñadores en el camino correcto de su profesión.

“Se trata de un evento estudiantil, no pretende ser otra cosa. Muchas personas me han dicho ‘deberías hacer un concurso de diseñadores pero no funciona, el diseñador profesional ya está hecho y hay otros concursos internacionales para ellos, el mío es un paso dentro de la vida de un estudiante de diseño de moda, que actualmente, se puede convertir en experto de diferentes rubros relacionados a su carrera como “stylist”, “influencer” o hasta mercadólogo. Empezamos con ocho escuelas y ahora tenemos 21. Antes del concurso hacemos “workshops”, diferentes talleres con temáticas diferentes en los que los jóvenes participan activamente”.

Para la experta, las nuevas generaciones de diseñadores tienen un deseo de innovación constante desbordado, el cual debe ser guiado bajo los preceptos principales que los grandes creadores han implementado para así enfocar correctamente sus propuestas.

“A las nuevas generaciones siempre se les ha enseñado pero no hacen caso. Cuando eres un estudiante, eres muy fantasioso, hacen unas grandes propuestas, les meten gran cantidad de trabajo y a través de los “workshops” los aterrizamos en la vida real”.

Uno de los premios del concurso es un curso en el Instituo Marangoni de Milán, Italia por tres semanas.

El acto previo al inicio de actividades en pasarela, fue la inauguración del Espacio Creativo de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido CANAIVE, instalado en la Universidad de Londres, Campus Vértiz, con 10 diseños en maniquí del diseñador oaxaqueño Armando Mafud a quien se le rinde homenaje a través de esta instalación.

“Estando en Oaxaca con un grupo de estudiantes, me di cuenta de que nadie sabía quién era Armando Mafud, ni Manuel Méndez y dije qué barbaridad, son los diseñadores que estuvieron en los 80 y nadie sabe cuál es su legado, que picaron tanta piedra para tener lo que tenemos hoy."

“Decidí hacer este espacio creativo para que los chicos se lleven una inspiración, un recuerdo que les va a ayudar eventualmente en un momento”, afirma la especialista."

En su más reciente edición, el concurso reunió a más de 500 personas de 21 escuelas | Cortesía: BJXMODA

Legado de alta costura

En entrevista, el diseñador Armando Mafud, cuyas creaciones marcaron un hito histórico en el ámbito de la moda nacional, al ser confeccionadas con telas pintadas a mano con imágenes que mostraban la identidad y patrimonio nacional, describe su experiencia en este proyecto y su percepción de los nuevos talentos.

“Me pareció un evento muy profesional. Se presentó una muestra de mi trabajo porque los estudiantes no conocen muchas cosas o muchos diseñadores de otras épocas, esto fue con la intención de que se dé a conocer lo que hemos hecho los diseñadores para orientar el futuro de los nuevos talentos, los alumnos estuvieron encantados”, dice Mafud.

Actualmente retirado de la escena de la moda, Mafud radica en Puerto Vallarta, Jalisco, pero se mantiene activo creando su propia obra.

“Estoy un poco desligado del trabajo de los nuevos diseñadores, pero creo que están teniendo la experiencia del estudio, de la preparación y de estos eventos que les dan mucha información. Modapremio es un esfuerzo de muchos años, no es fácil hacer algo así y se ha mantenido."

“El mayor consejo que les doy a los jóvenes es que no copien, porque se contaminan; ponen la manga de uno o el cuello de otro y eso pasa porque ven muchas revistas. A lo largo de mi carrera, veía toda la información de moda para saber qué estaba pasando, pero no para copiar, les digo que traten de ser originales porque al final de cuentas se nota, la gente que conoce de moda se da cuenta y dice ‘este copió esto de este diseñador y esto del otro’ y no es conveniente se conviertan en unos copiones”, expresa.

Agrega que “la mayor satisfacción que he obtenido a lo largo de mi carrera, es el reconocimiento de que la gente se fijara en mi trabajo y verlo puesto, porque si no ves tu ropa puesta en la gente, entonces no tienes éxito”.

El creativo mexicano ha vestido a artistas, socialités, señoras de la política y grandes personajes. “Seguimos trabajando, haciendo bordado, ocupando los textiles, la figura de la talavera y lo seguiré haciendo hasta el día que me muera, es como un vicio”.

En Vallarta puso una tienda de ropa y de antigüedades, pero “si me pica el gusanito por ahí nos veremos (en las pasarelas)”.

Cómo fue el concurso

El desfile inaugural estuvo a cargo de la marca Oh Pomp! Technofitted Jeans, un ejemplo de marca cien por ciento mexicana posicionada nacional e internacionalmente.

Modapremio 2023 contó con la participación de todas las escuelas inscritas con el tema “Supersonic”, cuyo concepto de “Más es más” permitió la interpretación del futuro de la moda.

Otra de las categorías fue “Interescolar”, con la participación de un diseño por escuela participante, en esta ocasión con el tema “Vistiendo a Anna Fusoni” en dos categorías: Homenaje y Vestuario.

Ilustración “Luis Galindo”, donde los diseñadores e ilustradores de moda pueden plasmar toda su creatividad artística con técnica libre para mostrar su esencia.

Los ganadores





Premio Ilustración Luis Galindo

Primer lugar: Cynthia Ortega de la Universidad IUM, Toluca, Edomex

Super Sonic

Primer Lugar: Yethzi Garcia, Instituto Mexicano de la Moda Blanquet, Edomex Premio Marangoni

Segundo lugar: Elizabeth Conde, Gui-Nat, Orizaba. Veracruz

Tercer lugar: Mariana Ríos, CDM (Centro de Diseño de Modas), Guadalajara, Jalisco

Vistiendo a Anna Fusoni

Categoría Homenaje

Primer lugar: Angélica Tapia del Instituto Mexicano de la Moda Blanquet, Edomex. Premio Campeche IntraMuros

Segundo lugar: Guillermo Santamaría Gui-Nat, Orizaba, Veracruz

Tercer lugar: Máximo del Ángel Escuela de Diseño de Modas Texcoco, Edomex

Categoría Vestuario

Primer lugar: VíctorGuillermo Yáñez, independiente. Premio Campeche Intramuros

Segundo lugar: Valentina Hevia, Universidad Modelo, Mérida, Yucatán

Tercer lugar: Sharon González, Universidad Anáhuac Campus Oaxaca

Moda #SOY | Moda andrógina, de México para el mundo

El jurado

Estuvo integrado por diversas personalidades de la moda nacional, como Ana Gómez Garza, analista de moda y creadora de contenido; Anamárgara Rodríguez, coordinadora de moda; Edgar Aguilera, diseñador de moda; Irma Legorreta, diseñadora de moda; Jimena Rodríguez, Gerente de Admisiones de NABA Academy; Laura Poveda, gerente de Admisiones del Istituto Marangoni; Manu Castillo, analista de moda y estilista; Marco Corral, estilista de moda; Héctor Terrones, diseñador de moda; Maru Carpintero, diseñadora de moda; Mireille Acquart, consultora experta en sustentabilidad; Mónica Rodríguez, gerente de Admisiones de DOMUS Academy; Paco Granados, productor de un curso en la Marangoni, en Milán.

“Los concursos son importantes porque te enfrentas a ti mismo, a tu competencia y aceptas los retos que hay en la vida, como estas generaciones son muy frágiles todo les da miedo y dicen ‘pero qué tal si pierdo’, pero todos ganan por el simple hecho de concursar”, concluye Anna Fusoni.