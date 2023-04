SOY | Quique Galdeano: El hombre de la “Escándala”

Desarrollar conceptos en los que pueda plasmar su poder creativo, ha sido la mayor inquietud de Quique Galdeano, quien desde muy joven sabía que había una misión especial por cumplir relacionada con el tema de la diversidad, por lo que quería lanzar un mensaje de aceptación de una forma distinta, sarcástica y divertida, a través de lo que él llama el “mainstream de la jotería”.

El actor y productor de 38 años creó Escándala, una multiplataforma digital que logró posicionarse en toda Latinoamérica y con la que difundió un lenguaje utilizado comúnmente por la comunidad LGBT+ pero que actualmente, hasta a los heteros les encanta, donde el “¿que está pasanda?”, “vámanas”, “¡qué fuerta!”, entre otras frases en femenino se impusieron a la par del lenguaje actual inclusivo de “todes” y “elles”.

“Nací en la Ciudad de México y estudié Ciencias de la Comunicación en Monterrey, un estado conservador, donde desde siempre, se ha dado el machismo, la misoginia, y no te quiero decir… de qué forma, la homofobia. Provengo de familia católica, mis padres me enseñaron desde chico que todos somos iguales, que cada persona es valiosa por lo que es, y eso se los agradezco mucho”, cuenta.

Estando en la universidad descubrió al teatro como su mejor refugio, “En la Universidad de Monterrey era parte del grupo de teatro musical, ese era mi lugar seguro, ahí conocí a mis primeros amigos gay, después empecé a producir conciertos, siempre me gusto crear conceptos y a eso me dedico ahora, a imaginarme cosas y hacerlas realidad, entre éstas surgió Escándala que ahora es el medio LGBT+ más visible a nivel Latinoamérica. Somos una productora de contenidos que le habla a mi nicho y no existía una empresa como Pink Box, la cual abrí empezando la pandemia, justo a eso nos dedicamos a producir contenidos como agencia digital”, agrega.

Escándala se convirtió en todo un suceso de la nueva generación, entre millennials y zentenials que finalmente encontraron un espacio abierto para reírse, y ser auténticamente gay, sin restricciones, sin castigos y sin odio.

Quique buscaba lanzar un mensaje de aceptación de una forma distinta

“Se hizo un mainstream la jotería y eso hizo explotar al medio. Teníamos a la primera drag queen que tenía presencia en eventos como la Semana de la Moda, fuimos pioneros, disruptivos en muchos sentidos, pero hemos evolucionado con diferentes caras, hay una gran diferencia entre lo que empezamos hace ocho años y lo que somos ahora, este medio se ha ido transformando con mucha información sobre todo de sexualidad, es muy importante que la gente conozca su sexualidad y le quite este estigma que tanto nos han impuesto, de que todo está mal, la sexualidad debe ser siempre libre y consensuada, esto me motivó a producir espacios como Sexcandala que tiene ya varios años trabajando con un gran equipo y expertos que han crecido junto con la plataforma, la cual, ha sido un semillero de mucho talento”, comenta.

Describe que cuenta con un equipo editorial que hace posible que la información llegue a todos sus seguidores, tanto en su página, como en sus redes sociales, ya que “es información veraz y también muy cuidada”.

Entre su discurso de inclusión, y la forma de crear contenido con una narrativa simple y amena, se encuentra el objetivo de dar a conocer inquietudes y necesidades de la comunidad LGBT+.

“Hemos avanzado mucho a lo largo de diez años y eso a algunas personas les incomoda; antes nos golpeaban, nos arrestaban, y todavía hay lugares en el mundo donde es un crimen ser LGBT+, hay lugares donde te condenan a muerte por serlo y la verdad es que nos faltan muchos lugares por llegar.

“Pero que sepan que no nos vamos a callar, no nos vamos a ir, no tenemos nada qué curar, ser gay no es una enfermedad, es una orientación tan normal como la del heterosexual, al final es amor, quién podría tener miedo del amor y ahí es donde yo cuestiono, ¿cuál es el problema si yo amo a un hombre en lugar de una mujer?, habrá mujeres que aman a una mujer, habrá personas trans que aman a una persona no binaria, e incluso heterosexuales que aman a una mujer trans, no hay ningún tema sobre esto, somos personas”.

Han sido varios personajes con los que ha colaborado y quienes han brindado una importante aportación al tema de la inclusión.

“Daniel Vives, ‘La Súper mana’, Alejandra Bogue, Alejandra Ley, quienes se han convertido en grandes amigos y en grandes compañeros de lucha. Somos de la generación que no nos callamos, quienes no nos conformamos con estar dentro del clóset, esa generación que dijo: Estos somos y por esto vamos”.

Él le llama a su concepto el 'mainstream de la jotería'





Y de esta forma, Quique lanza un importante mensaje a la sociedad: “Pido a la gente no ser pasivos, (en el buen sentido de la palabra), cuando vean que una persona es discriminada alcen la voz, porque esa persona que está siendo humillada, puede ser tu hijo y por miedo no sale del closet; puede ser tu hija o tus mismos padres, hay muchos padres que están viviendo en secreto porque no los dejaron vivir su sexualidad”.

Agrega que, “el saber que tienes un hijo gay, sigue siendo un golpe fuerte para los padres si no tienen la información correcta, si tienen ese prejuicio de que si eres gay vas a sufrir o vas a estar en peligro. Es importante hacer ver que dentro de la comunidad hay mucha gente exitosa, independientemente de su sexualidad… Y es que la orientación no tiene por qué definirnos, en mi caso yo estuve en la primera edición de los 41 + 1 ejecutivos LGBT+ de la revista ‘Expansión’ y al estar ahí mis papás me dijeron: ‘qué chingón que mi hijo esté en ahí’, te lo digo ahorita a través de esta entrevista, doy gracias a Dios o en quien ustedes crean y al universo, que un chavo abiertamente gay, pueda hablar a un medio y de los éxitos y fracasos que ha vivido en su camino, es un avance tremendo”.

Actualmente se encuentra en la organización del festival Love and Pride. “estamos creando el primer festival LGBT+ que se llevará a cabo el 3 de junio en el Parque Bicentenario, esto va más allá de ser un festival cualquiera, del 20 al 30 de abril el 25 por ciento de lo recaudado de la venta de los boletos que se compren, va directo a ayudar a 19 organizaciones de la sociedad civil LGBT+ y tú decides a cuál ayudar con tu boleto. Estarán Paulina Rubio, Miranda, Paty Cantú y Locomía, entre otros”.

La apertura en escena

La acelerada evolución tecnológica en el mundo ha hecho que la forma de involucrarse con otras personas sea más fácil, generando a su vez, las famosas aplicaciones de contactos de las que surge cierta polémica a partir de la experiencia de los usuarios.

En el tema LGBT+ hace más de una década, surgió Grindr, una aplicación de contactos sólo para hombres, la cual surgió en Estados Unidos, y actualmente está valorada en dos mil millones de dólares, con 11 millones de usuarios. Actualmente cotiza en la bolsa de valores de Nueva York.

Su historia es representada en la puesta en escena “Grinder el Musical”, (con nombre diferente al de la app) que fue montada en España y ahora llega a la Ciudad de México de la mano del director escénico Salvador Núñez y el coreógrafo Jacobo Toledo y el actor Josafat Haro.

A este proyecto, se integra Quique Galeano como actor y productor quien interpreta a un personaje basado en uno de los perfiles que crean los usuarios de la aplicación.

“Grinder el musical es una sátira de la aplicación. Es la cuarta temporada, me aventé a protagonizarla y después se dio la oportunidad de producirla a través de Escándala Pink Box; es bien padre regresar a hacer algo que me apasiona, que es el teatro musical y este tipo de visibilidad, ayuda a reír y ofrecerle al público LGBT+ la opción de ir al teatro.

No me considero activista, soy un comunicador que simplemente comunica lo que cree, desde mi perspectiva, lo que es correcto

“Yo interpreto al “Discreto”, que es el clásico “closetero” que no quiere salir del clóset, pero después logra adaptarse y darse unos besos con el Ian, todos son protagonistas son seis personajes cinco hombres y Grinder que es el personaje estelar de Tania, ella y Coco llevan toda la obra”.

Este tipo de aplicaciones ha causado cierta polémica, ya que, dentro de ésta, han surgido algunas historias de temas sensibles para la sociedad.

“No hablamos de prostitución que más bien yo le llamaría, trabajo sexual, en este caso no hay ningún personaje que hable de esto; se manejan ciertos estereotipos basados en los perfiles que la gente crea en la app como el discreto, el mamado, el pasivo, el influencer, el entrón con lugar… La actriz Tania Valenzuela, personifica a la app, es muy divertida la dinámica donde se tejen estas historias donde lo único que queremos al hacer uso de estas aplicaciones, es sentirnos queridos o amados, existe el sexo candente, pero al final la historia va enfocada a amarte a ti mismo, para después amar a una persona. La obra está todos los jueves en el Teatro de la República a las 20:00 horas, todo mundo piensa una cosa sobre la historia y se sorprende con lo que ve en escena”.

El elenco de la obra está compuesto por Moisés Araiza, Samuel Zarazúa, Ian García, José Ahued y Axel Alcántara, Bobi Mendoza y Tania Velanzuela.

Sobre esta producción, su director escénico Salvador Núñez dice: “Es un divertimento con conciencia, se trajo de España y se tuvo que traducir a un lenguaje mexicano con situaciones mexicanas, y la historia es una gran comedia fársica, cinco perfiles contra la aplicación la cual, está representada por una mujer que de repente es un poco intolerante a todo lo que la comunidad de repente queremos ocultar. Aquí la comunidad se empieza a destapar y la aplicación empieza a cuestionarte cosas para llevarte a un nivel de aceptación de lo que realmente te gusta y cómo disfrutarlo.

“Lo estamos haciendo con buen gusto y estamos muy contentos, al teatro va un gran porcentaje de la comunidad LGBT+, pero también muchas personas hetero, que en ocasiones no sabe qué es la app y disfruta muchísimo la obra y lo entiende”.

El creativo afirma que “el reto más grande es que en estos tiempos tan difíciles la gente vaya y se divierta, que descubra situaciones que te pueden identificar o no pero que son muy hilarantes y que te llevan a un momento de relajamiento y a pasarla bien, eso es lo que yo busco”.

Sobre las aplicaciones de contactos dice: “Cada generación lo vivimos diferente, en la obra al dar las tres llamadas previas a la obra, una voz describe de manera breve, la historia de cómo era esa situación de ligue cuando empezaba internet. Desde los que se iban a tener encuentros en los bosquecitos de la universidad hasta el famoso Gay.com.

“Después surgieron Tinder y otras, el lenguaje es muy diferente para heterosexuales. El objetivo de “Grinder el musical”, no es agredir a nadie. Soy alma vieja no estoy enterado de lo mucho pero sé que hay aplicaciones para encontrar gente a fin, ya tenemos muchos años con el Grinder, el teatro va por buen camino antes durante y después de pandemia era muy difícil llevar al público al teatro con Netflix y demás plataformas se ha convertido en algo complicado pero la gente asiste y al recomendación personal es lo que impera, se ofrecen descuentos, trivias, hay espectáculos caros y algunos gratuitos, pero es importante que vayan”, subraya.