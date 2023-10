Tejidos, brillos y transparencias, serán tendencia en la próxima temporada

De acuerdo a los expertos, las pasarelas de moda son la antesala para mostrar las nuevas que tendencias que predominarán en las próximas temporadas

“Un desfile ayuda a preparar al consumidor y de alguna forma orientarlo sobre las tendencias, prendas y estilos que serán el must en los próximos meses, lo que facilitará la hora de vestir”, explicó la experta en tendencias Ana Gómez a Círculos.

Así ocurrió en la 40 edición de Mercedes-Benz Fashion Week Mexico City, plataforma que impulsa a la moda nacional, y donde se reunieron alrededor de 15 diseñadores para mostrar sus nuevas colecciones.

Durante la segunda jornada de pasarelas, predominaron los tejidos, brillos y transparencias, así como prendas atemporales y versátiles.

ZURCE

La firma creada por Daniel Herranz cuyo debut fue el año pasado, presentó su colección denominada La Bruja, inspirada en una paleta de color obscura, en su mayoría looks en negro, con piezas transparentes, de lentejuela y flecos; así como prendas abullonadas, que realzan la silueta tanto masculina como femenina.

El ADN de la marca que nació durante la pandemia, radica en piezas tejidas, sin embargo, en esta colección se hace una combinación de este estilo con prendas lisas, logrando un equilibrio en cada uno de los looks.

Piezas de lencería que pueden lucirse en diversos looks. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

La colección incluye looks de noche como un vestido negro de terciopelo con espalda descubierta y falda con flecos de lentejuela y outfits unisex como un traje sastre oversize con incrustaciones en la solapa.

HUA

La firma de lencería creada por Patricia Garza y Siouzana Melikian en 2014, experta en diseñar piezas y accesorios enfocados en resaltar la belleza y sensualidad natural de la mujer, en esta ocasión presentó una colección dedicada a enaltecer la diversidad femenina con modelos de diversas tallas. Asimismo presentó piezas que buscan ser versátiles y funcionales, es decir, que se pueden usar en diversas ocasiones con el único fin, de cumplir con su misión de “acompañarte en los mejores momentos de tu vida”.

La actriz Eréndira Ibarra fue la protagonista de la pasarela de HUA. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

La pasarela que estuvo repleta de famosos y celebridades que acapararon la primera fila como Juan Pablo Medina, Bárbara Mori con Fernando Rovzar, Marimar Vega quien es fanática de la marca desde hace tiempo, y Alexa Ivan junto a su esposo Santiago Alcocer, tuvo como modelo protagonista a la actriz Eréndira Ibarra, quien lució un vestido rojo transparente de manga larga.

Entre su propuesta destacan bodies, tops, batas transparentes, pantalones y faldas con vuelo, y sets de lencería que se pueden combinar con las prendas transparentes.

ALEXIA ULIBARRI

La diseñadora de modas mexicana formada en The London College of Fashion, en el Instituto Marangoni en Londres, presentó una colección en colaboración con la aerolínea Air France, dedicada a la mujer actual, que busca piezas que no pierdan versatilidad y estilo.

En su propuesta destacan las transparencias en colores pastel, piezas ligeras con siluetas fluidas, y estampados, todas bajo la inspiración en Davinci “el genio universal” con su sueño de hombre volador.

Las prendas realzan a la silueta femenina con cortes que se adaptan a ella. Foto: Alejandro Aguilar | El Sol de México

Algunos de los estampados hacen alusión a un dragón, cuyo significado de coraje y fuerza, es el emblema de la colección.