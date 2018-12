[Video] Ella es el Ángel de Victoria Secret que deja la pasarela

La empresa de lencería Victoria’s Secret televisó hoy su desfile casi un mes después de haberse celebrado en Nueva York, un esperado show en el que los seguidores de la marca pudieron ver la nueva propuesta, marcada por el cuadro tartán, estampados florales y diseños inspirados en el cosmos.

Una de las principales estrellas de la pasarela fue la brasileña Adriana Lima, que anunció que este año sería el último como “ángel” de Victoria’s Secret, y que inicialmente lució un sensual body de encaje negro bordado con brillantes, y más tarde un look repleto de abalorios plateados y grandes plumas blancas.





Cada minuto con Victoria's Secret ha sido de los mejores de mi vida (...) hicieron que mi sueño se transformara en realidad

Ver esta publicación en Instagram Tune in to watch the Victoria Secret Fashion Show tonight at 10/9c on @abcnetwork 💗 to all my angels. Definitely one of the most memorable/emotional experience in my life. So much love from the angels/the Victoria’s Secret team. I am grateful for have been part of this beautiful family for 20 years of my life. Thank you from the bottom of my heart for all the love and I hope that I can give all this love back to each and every one of you. To my fans, I am grateful for all your support and standing by me no matter what! Love you all.... from my heart ♥️ Adriana Lima ✨ Una publicación compartida de Adriana Lima (@adrianalima) el 2 Dic, 2018 a las 3:58 PST

Poco antes de emitirse en la cadena estadounidense ABC a las 22.00 hora local, Gigi Hadid, la modelo del momento, describió a Lima hoy en las redes sociales como el “Ángel más épico”, y dijo negarse aun a aceptar su retirada del show.

Ver esta publicación en Instagram This pic got me ! 😭 I believe we’re watching @adrianalima’s last VS walk (in celebration of the most epic Angel but also sadness and denial cause we all love her so much!!) and I’m holding on to @angelcandices oh so tight bc working alongside women I grew up watching has meant so much to me.... Candice has known she was my fave growing up since the first time we met when I was just a new face in NYC.... what I don’t think I’ve told her is how lucky I have always felt that when I met someone I looked up to for so long she was everything I’d hoped she’d be. She proved that true beauty and confidence shows in openness and kindness. Forever your biggest fan, C! Love you. Una publicación compartida de Gigi Hadid (@gigihadid) el 2 Dic, 2018 a las 9:08 PST

La sueca Elsa Hosk fue la encargada de pasear el sujetador que más miradas atrae: el “Fantasy”, diseñado por Swarovski, recubierto con 2.100 diamantes y con un valor de un millón de dólares.

Ver esta publicación en Instagram we❤️you @adrianalima forever an angel and inspiration to me and so many more🙏👊 Una publicación compartida de elsa hosk (@hoskelsa) el 3 Dic, 2018 a las 10:26 PST

Pero no fue la única joya que mostró Hosk, que también llevó un conjunto inspirado en una estrella fugaz, con 125.000 cristales que se reflejarían en los espejos que rodeaban a la pasarela.

Gigi Hadid, por su parte, lució uno de los diseños de coloridos estampados florales, además de otro de la línea tartán escogida este año por Victoria’s Secret, exhibido también por Kendall Jenner.

Adriana Lima in her last look EVER for the #VSFashionShow. 🐐 pic.twitter.com/r3Ir3RzhHV — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) December 3, 2018

El desfile de Victoria’s Secret, que se autoproclama el espectáculo de moda con mayor audiencia del mundo, generó expectación además por sus actuaciones musicales, protagonizadas en esta ocasión por Shawn Mendes, Rita Ora, Bebe Rexha, Halsey o Kelsea Ballerini, además del dúo The Chainsmokers y la banda de rock The Struts.

Ver esta publicación en Instagram P-e-r-f-e-c-t-s-h-a-w-n #shawnmendesvictoriassecret #shawnmendes #mendesarmy Una publicación compartida de @ livingforshawns_smile el 9 Nov, 2018 a las 9:19 PST

Como sucedió ya en años anteriores, el show de esta marca estadounidense de lencería despertó críticas por la idea de belleza que propone, poco realista y que presenta a la mujer como un objeto sexual.

And that’s a wrap for the 2018 #VSFashionShow pic.twitter.com/pOcNBMFneS — Chicks in the Office (@ChicksInTheOff) December 3, 2018

Aunque comenzó con un vídeo de las modelos diciéndose sentirse “exitosas”, “poderosas” o “fuertes”, algunos especialistas en moda criticaron su exagerada actitud sensual que ya han mostrado otros años, contoneando sus caderas, lanzando besos, o dibujando corazones en el aire.

Después de trasladarlo el año pasado a China, donde buscaba afianzar el mercado y tuvo problemas con visados de modelos y artistas, la marca devolvió esta vez el “show” a la misma Gran Manzana de su debut en 1995.