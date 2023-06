¡Qué calor! Y la piel, ¿cómo la protegemos? Una experta lo explica

Ante una intensa ola de calor como la que vive actualmente la Ciudad de México, los riesgos a los que se enfrenta nuestra piel aumentan de forma considerable, sobre todo si no tomamos en cuenta las medidas de prevención necesarias.

Y si a esto agregamos otros factores como el estrés, la falta de hidratación, los malos hábitos alimenticios entre otros, el peligro puede ser aún más grande.

Detecta cuál es tu tipo de piel / Pixabay

“La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y como tal, es el que interactúa con el medio ambiente, nos protege del exterior, nos sirve para mantener el equilibrio entre el agua, los electrolitros y el sodio. Los cambios climáticos en esta ciudad y lo que está pasando en el mundo con las altas temperaturas, ocasionan que la piel de deshidrate de manera considerable y a la vez, surgen microorganismos y otros factores que son los que provocan las líneas de expresión, manchas y el cáncer de piel”, dice Karen Díaz, médico estético y doctora del Pool de Babor México.

La experta explica que todos somos vulnerables a sufrir daños irreversibles en contra de la piel sin importar edad. “El principal factor que puede llegar a provocarnos afectaciones graves como cáncer de piel es la radiación del sol, en este caso, los niños y los ancianos son los más vulnerables porque hay un daño en las células más directo, pero no hay una edad especifica, simplemente todos estamos expuestos a las radiaciones extremas y el uso de protector solar adecuado es la herramienta más efectiva que hay que usar a partir de los dos meses de edad”.

Usa protector solar / Pixabay

La especialista afirma que es necesario acudir al dermatólogo una vez al año para una revisión detallada de nuestra piel y estar alerta sobre, “la aparición de manchas que no hayamos visto antes de formas irregulares o cualquier tipo de lesión que se pueda detectar a tiempo. El melanoma es de los más fatales y es del que menos podemos darnos cuenta”.

Explica que aunque pensemos que por no salir de la casa ya nos estamos protegiendo contra el sol, seguimos estando en riesgo, por lo que es necesario aplicar cada dos horas, un protector solar de alto espectro para que nos proteja.

El sudor y la salud

También existen protectores solares en polvo, pero el problema más común con estos y los hechos en crema es que al haber demasiado calor, tendemos a usar las manos para limpiarnos generando bacterias en nuestro cutis.

“Lo que sucede cuando hay un clima con mucho calor, es que mi cuerpo suda para comenzar a regular la temperatura de nuestro cuerpo, esto se llama homeostasis. Al tocarnos con las manos sucias hace que surjan las bacterias comensales que viven en nuestra piel, provocando acné, arrugas y otras imperfecciones”.

Tipos de peeling

La aparición de manchas en la piel es una de las afectaciones más comunes que generan las bacterias y uno de los tratamientos más eficaces es el peeling.

“El peeling es un proceso dermatológico con el que se van eliminando las capas dañadas de la piel para que surja una nueva y sana. Existen varios tipos, estos son los más comunes: el mecánico, el químico y el salino. El primero como su nombre lo indica, se realiza de forma mecánica es la microdermoabrasión, con la que provocamos la descamación controlada de la piel.

Acude al dermatólogo una vez al año y detecta manchas recientes / Pixabay

“Los peelings químicos consisten en la aplicación de una sustancia química corrosiva sobre la piel. Esta sustancia elimina de forma controlada y limitada una parte del cutis más o menos profunda, según el tipo de ácido utilizado, y produce de forma tardía una regeneración de las capas destruidas renovando la piel y dejándola más luminosa, más limpia. Los que más se utilizan son creados a partir de ácidos frutales que provienen, por ejemplo, de la manzana, la naranja de los cítricos y glicólico. El de tipo salino es en el que se emplean sales y minerales para lograr la exfoliación correcta”.

Detecta cuál es tu tipo de piel

La experta sugiere realizarse un peeling en casa cada semana, pero antes es necesario acudir con el dermatólogo para saber el tipo de piel que tenemos y así saber cuál es el tratamiento adecuado. “En necesario elegir un peeling adecuado para cada tipología cutánea: para piel grasa o seca se utilizan diferentes químicos, te puedes hacer un peeling cada semana y se va a ver fabuloso. Pero si no sabes bien, cuál es tu tipo de piel, puedes provocarte una irritación muy grave”.

Karen aconseja no aplicar dos productos a la vez a la hora de usar cremas, hidratantes o sueros ya que,” si utilizas un ácido en la mañana y una vitamina C en plena hora del día, no podrás evitar las manchas. Al combinar, por ejemplo, vitamina C, ácido hialurónico al mismo tiempo, estás inactivando uno de estos y no funciona así, sólo te estás embarrando cosas en la cara. La psicología cutánea es todo un tema, tienes que usar un tratamiento de acuerdo a tu tipo de piel y no ponerte cosas sólo porque te lo recomendó la vecina”.