Madres buscadoras buscan pistas de sus hijos en el Ajusco

El Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, es considerado un punto de interés para las familias de personas desaparecidas, al registrar al menos siete casos desde 2017 y el hallazgo de 15 restos óseos en lo que va del año.

En esa zona, tres madres, que se sumaron a las acciones para rastrear a Pamela Gallardo Volante, también buscan a sus hijos, quienes fueron vistos allí por última vez.

La semana pasada, durante la jornada en el kilómetro 12 de la carretera Ajusco-Picacho, la familia de Pamela, desaparecida en 2017, encontró dos restos en un baldío, que son analizados al igual que otros 13 hallados en febrero.

Las mujeres además de ayudar con las labores, tienen la esperanza de obtener indicios o restos de sus hijos. Daniela González Ramos busca a su hijo Axel Daniel González Ramos, quien salió de su casa, en el Pueblo de San Miguel Ajusco, el 23 de junio de 2022 para ver a su novia.

“Salió de mi domicilio a las nueve y media de la noche y dijo que iba a ver a su novia, con quien apenas llevaba dos semanas. Ese día fue a regalarle un obsequio, yo me puse en contacto con su pareja y me dijo que sí fue a verla, que estuvo como 30 minutos, pero ya no regresó a casa”, contó.

Después de seis meses, Daniela se dio cuenta de que las autoridades cometieron omisiones, pues no activaron los protocolos de búsqueda, no solicitaron el registro de llamadas, ni la geolocalización del celular de Axel.

“Cuando él desapareció no fue buscado durante seis meses, no se activaron los protocolos correspondientes por ser un menor de edad y, bueno, de ahí me puse a investigar y encontré el colectivo de madres Una luz en el camino, donde me ayudaron”, narró.

Daniela obtuvo los videos del C5 en los que se observa que Axel fue presuntamente privado de la libertad por un hombre en la calle Hermanos Rayón.

“Hay una evidencia de dos cámaras donde se ve que en el camino de regreso se encuentra una persona mucho mayor que él y esa es la persona que se lo lleva. Desconozco quién sea, yo no sabía si mi hijo tenía una amistad con él”, dijo.

En la misma calle, pueblo y año, Leonardo Sandoval Casares desapareció.

Desde el 15 de mayo de 2022, su madre Rosalinda Sandoval Casares lo ha buscado en el Ajusco y en Jalisco, Puebla, Michoacán y Guerrero.

“Como toda madre voy con la ilusión de encontrarlo porque sé que desapareció aquí, y si mi hijo ya no está con vida (quiero) poder encontrar su cuerpo y qué mejor que sea con la ayuda de todas nosotras, porque si no encuentro a mi hijo, encontramos a otro”, expresó.

Leonardo salió de su casa a la 13:15 horas para ir a la fiesta del pueblo. La última vez que Rosalinda tuvo contacto con él fue a las siete de la noche cuando recibió una llamada de su hijo para decirle que lo esperara para comer juntos

“Le marqué a las 20:15 y desde ahí me envió a buzón, le avisé a mis hijas y salieron a buscarlo. Encontraron a uno de sus amigos (...) dijo que estaba con ellos, pero le hablaron por teléfono y se bajó corriendo. Le marcamos y nos dijo que estaba enfrente del panteón de San Miguel Ajusco”, contó.

Rosalinda y Daniela sospechan que las personas que posiblemente se llevaron a sus hijos son las mismas, ya que hay otros jóvenes desaparecidos en la zona.

En 2022, Jocelyn Saucedo, de 14 años, desapareció en San Miguel Ajusco, tiempo después fue localizada sin vida. Hace dos meses, fue visto por última vez Miguel Ángel Lazo Roldán y apenas el 13 de abril desapareció Benjamín Echeverría Olmedo.

COLONIA PARAJE 38

Desde hace seis años, Inés Lázaro busca a su hijo Francisco Sandoval Lázaro, quien desapareció el 26 de abril de 2018, cuando salió de su casa en la colonia Paraje 38.

Francisco se dirigía a Tierra Colorada en la alcaldía Cuajimalpa para recoger a su esposa, pero nunca llegó.

“A las 9:30 me marca mi nuera para preguntarme por él, yo le dije que salió a las 8:30, le marcó ella, mi hija y su teléfono nos mandaba a buzón y desde ese momento no sé nada de él”, contó.

Preguntando a la gente, Inés logró saber que un hombre con apariencia de albañil se llevó a su hijo; sin embargo, no tiene pruebas de ello. La carpeta de investigación, acusó, sigue sin avances.