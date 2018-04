Así serán los arreglos florales en la boda del príncipe Enrique y Meghan Markle

Londres, Reino Unido.- El príncipe Enrique de Inglaterra y su prometida Meghan Markle estarán rodeados de flores de temporada y de origen local en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, donde se casarán el 19 de mayo, anunció el domingo el palacio de Kensington.

"Las decoraciones florales de la capilla de San Jorge estarán hechas con vegetales de origen local, muchos de los cuales provendrán de jardines y parques del dominio de la Corona y del gran parque de Windsor", indicó el palacio en un comunicado.

También se utilizarán flores y plantas "de temporada", "cuando sea posible", agregó.

Las composiciones estarán formadas por rosas blancas, peonías y digitales pero también ramas de haya, abedul y carpe.

Las decoraciones representarán "los paisajes naturales de donde provienen muchas de ellas", según el palacio.

Estos ornamentos florares irán a cargo de la florista londinense autodidacta Philippa Craddock, que lanzó su actividad en 2009 y cuenta entre sus clientes al museo V&A, en Londres, Christian Dior, Hermès, Lancôme o la edición británica de Vogue.

Tras la ceremonia, las flores serán distribuidas a organizaciones caritativas.

Foto: AFP

Se esperan más de 100 mil visitantes el 19 de mayo en Windsor, una localidad a unos 30 km al oeste de Londres, para la boda entre el nieto de la reina Isabel II y la actriz estadounidense Meghan Markle.

En total 600 personas están invitadas a la ceremonia, así como al almuerzo de recepción en el castillo de Windsor.

Por la noche, habrá otra recepción, con 200 invitados, organizada por el príncipe Carlos, en la mansión Frogmore House, a un kilómetro del castillo de Windsor.

Además otras 2 mil 640 personas fueron invitadas al parque del castillo de Windsor para asistir a la llegada del príncipe Enrique, de su prometida y de sus invitados. Entre ellas figuran unos mil 200 "miembros de público" y 200 miembros de organizaciones caritativas.

