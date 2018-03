Familia real británica no asistirá al Mundial de Rusia

Londres, Inglaterra.- La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció que "ningún representante de la familia real ni ningún mandatario" asistirá al Mundial de Rusia 2018, después de que Moscú no haya aclarado la razón por la cual el ex espía Sergei Skripal y su hija fueron envenenados con un agente nervioso de fabricación rusa.



En una declaración ante el Parlamento, la jefa del Ejecutivo británico informó de la suspensión de "todos los contactos bilaterales de alto nivel entre el Reino Unido y la Federación Rusa", incluyendo la revocación de la invitación al ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Sergei Lavrov.

"Ningún mandatario ni ningún representante de la familia real británica asistirá a la Copa del Mundo de Rusia (14 de junio-15 de julio) de este próximo verano", aseguró May.

El príncipe Guillermo, en su papel de presidente honorario de la Federación Inglesa de Futbol (FA), y su hermano Enrique han sido algunos de los representantes habituales de la Corona británica en los últimos torneos internacionales de Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia.

El ex espía Sergei Skripal, de 66 años, y su hija Yulia, de 33, fueron envenenados hace 10 días en un restaurante de Salisbury (Inglaterra) con un agente nervioso de fabricación rusa y siguen en estado crítico.

El ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, ha sido una de las personas que más ha cuestionado la presencia de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018, que da comienzo el próximo mes de junio, aunque el antiguo presidente de la FA, Greg Dyke, no cree que el Gobierno vaya a pedirle a la selección que boicotee el torneo.

"Dudo muchísimo que boicoteemos la Copa del Mundo y no creo que el Gobierno vaya a pedirlo. De hecho, creo que la FA se negaría si se les pide que lo hagan", expresó Dyke.