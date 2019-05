¡Es un niño! Nace bebé real del príncipe Harry y Meghan

El príncipe Harry informó que su esposa Meghan ya dio a luz a un varón luego de que esta mañana comenzara con labor de parto. Este bebé es el primer hijo de la pareja real y el séptimo en la línea sucesora al trono.

“Ha sido la experiencia más increíble que jamás haya podido imaginar. Cómo cualquier mujer hace lo que hace está más allá de la comprensión"

Aww sweet to see new dad Harry gush over his wife #MeghanMarkle and little son #royalbaby:



“It’s been the most amazing experience I could ever imagine.



"How any woman does what they do is beyond comprehension."

El bebé nació a las 4:26 horas GMT de hoy y pesó 3.3 kilos; Meghan y su bebé se encuentran bien de salud, así lo informó @PHarry_Meghan en Twitter.

Congratulations to the Duke and Duchess on the birth of your baby boy. 💕

Fue el Palacio de Buckingham quien anunció que Meghan había iniciado trabajo de parto.

"La duquesa comenzó el trabajo de parto a primera hora de la mañana. El duque de Sussex se encuentra junto a su Alteza Real", señaló el Palacio de Buckingham en un breve comunicado, añadiendo que "pronto habrá un anuncio".





Con información de AFP y EFE