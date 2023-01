Biografía del príncipe Harry: tuitero cuenta con memes la crónica de un nene consentido

"En la sombra" (Spare) es el título que llegó para poner de nuevo en el ojo del huracán a la realeza británica, si creías que The Crown ya había lo había dicho todo, te equivocas, el príncipe Harry llegó para darle otra sacudida a la casa real con sus revelaciones.

Si eres de los que gusta de este tipo de polémicas, pero no tienes el dinero o el tiempo para leer el libro, hoy te presentamos a William Brinkman, un académico de la UNAM, que como 'servicio a la comunidad' ha decidido realizar la crónica de cada uno de sus capítulos

¿Quién es W illiam Brinkman?

De acuerdo a su perfil en redes sociales, William Brinkman es académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y autor de "Ciudad:Tragedia" (UNAM, 2019).

Además, es quien realiza el Podcast Banal, que trata sobre cultura y política popular.

Con memes y un característico sentido del humor, es como Brinkman ha iniciado hilos desde su cuenta de Twitter para darnos a conocer de un forma muy simpática, las fuertes revelaciones que el príncipe, a quien llamó 'nene consentido', ha hecho en este ocasión.

Todo se sale de control para el príncipe Harry

El académico de la UNAM inicia con el prólogo del libro calificándolo de cursi nivel: Diario de una pasión para luego revelarnos que Harry compara a su abuela, la reina Isabel con su madre, pues según él, las dos tienen algo en común: un gran amor por la vida.

Después Brinkman nos hace el favor de ahorrarnos varias páginas y nos relata "la reunión", que lo cambia todo. Una reunión donde se esperaba que Harry hiciera la paz con su hermano William y su padre Carlos, pero al final, todo se sale de control.

Al parecer cuando Harry quiere hacer las paces con ellos tras haber renunciado a la realeza, tanto su hermano como su padre, le dijeron que 'no sabían por qué había tomado esa decisión', lo que enfureció a Harry, empezado así todo un drama real.

A Harry se le hace inaudito que de verdad no sepan sus razones: "¿Son o se hacen?", básicamente es lo que se cuestiona el nene consentido para luego ¡boom! dejar caer la bomba y explicar que justo de esto trata el libro, de por qué se fue y decidió dejar sus funciones reales.

Es 2022 en el campo británico, horas después del funeral de su abuelo. Harry está esperando a alguien, y recuerda que su abue tenía un gran amor por la vida… y que en eso se parecía mucho a su mamá 🙄



Al parecer esto va a ser oootro pedo edípico igual que la serie de nesflis pic.twitter.com/FTO6bEEcWH — William Brinkman-Clark (@WilliamBrinkman) January 11, 2023

Capitulo I de un príncipe pelirrojo

Tras el prólogo, Brinkman se mete de lleno al primer Capítulo, que titula "Cómo un Principe pelirrojo conoció a la pelirroja mas hot del planeta".

Pero antes de llegar a la misteriosa mujer, Harry recuerda un verano en 1997 cuando él y su hermano venían de pasar una semana con la princesa Diana y su novio en St. Tropez para luego irse a un castillo en Balmoral, situación que para nada era del gusto de Harry pues revela que en Balmoral, a él y al William les habían enseñado que cuando pasarán en frente de la estatua de la Reina Victoria, tenían que hacer una reverencia y decirle "Su Majestad".

Sí como lo lees, tenían que dirigirse a una estatua, no a una persona, ¡a una estatua!.

Harry dice que siempre que estaban en Balmoral, a él y al Willis les habían enseñado que cuando pasarán en frente de la estatua de la Reina Victoria, tenían que hacer una reverencia (bow before) y decirle “Your Majesty”



A una estatua.



De piedra.



What the ACTUAL fuck??? pic.twitter.com/T2vwWWyw6S — William Brinkman-Clark (@WilliamBrinkman) January 12, 2023

Además nos cuenta, que cuando él y su hermano llegaban al castillo, el cual tenía como 50 habitaciones, en alguna ocasión tuvo que compartir cuarto con William, donde él se quedaba con la mitad más 'nice' y la mejor vista porque obvio, William será rey algún día, mientras que Harry es un 'simple repuesto'.

Después nos cuenta cómo Harry 'ventanea' al Rey Carlos revelando que a su padre le encanta 'oler cosas' y que ese día, antes de que se fueran a dormir, pasó a saludarlos a su cuarto y a 'olerlos' y que después recuerda a su papá al borde la cama diciéndole que su mamá, la princesa Diana, había tenido un accidente de auto y que había muerto.

Ese día de 1997, el Harry recuerda ver tele con su carnal, y estar agradecido de no tener que bajar a la cena formal, tener que comer huevos de codorniz y filete de rodaballo, servido por el “staff”. Dice que antes de bajar, su papá (el Carlongas) pasó a saludarlos y olerlos… pic.twitter.com/AnVFRBGGnX — William Brinkman-Clark (@WilliamBrinkman) January 12, 2023

Lo anterior por supuesto que fue un shock total para Harry, quien relata como desde ese momento, vivió en negación pues se trató de convencer de que "todo era un show, donde su mamá había fingido su propia muerte para poder ser libre de la prensa y finalmente ser feliz".

Además, Harry recuerda que incluso se reprimió para no llorar en público porque "eso era su deber". Finalmente, llega el día del funeral donde bajaron el Union Jack (la bandera) a media asta y se realizó sólo para miembros de la familia real, lo que para el príncipe significaba que su abuela había perdonado a su mamá.

Luego Brinkman llega a la parte de la mujer misteriosa y finalmente revela que para que hacer sentir mejor a Harry, su padre se lo lleva a Sudáfrica, donde conoció a Nelson Mandela y a Geri Halliwei, la Spice Girl pelirroja y con la que creó una gran conexión.

Tras relatar la conexión con la Spice Girl y lo que Harry vivió con ella, el académico de la UNAM concluye el primer capítulo dejando a sus seguidores con ganas de más, pero eso será hasta el Capítulo II y que en palabras de Brinkman: "Más gente pueda disfrutar del chisme sin darle un centavo a la realeza!".

Guey, PAREN LAS PRENSAS!



El Jarri dice que con la única Spice Girl con la que sintió una conexión fue con Ginger. Que porque ambos eran gingers, y recordaba su faldita de Union Jack (quien no? 🥵)



¿Qué es esto? ¿UNA CONEXIÓN ENTRE HARRY Y YO?



Harry, hermano, ya eres mexicano! pic.twitter.com/Rfz6bjpqRg — William Brinkman-Clark (@WilliamBrinkman) January 12, 2023