Todo fue muy rápido: Harry acusa que su hermano William lo agredió físicamente 

Las discusiones familiares no quedan exentas en la realeza, y además de lo que se ha revelado en la serie de Netflix sobre Harry y Meghan, ahora una nueva acusación salió a la luz.

Esta vez fue el príncipe Harry quien reveló en su autobiografía titulada Spare (repuesto) que, derivado de una discusión acerca de la duquesa de Sussex, William, su hermano, no reaccionó bien y lo agredió físicamente.

De acuerdo con The Guardian, quien obtuvo una copia del libro que todavía no sale a la venta, el incidente tuvo lugar en la casa de Harry en Londres en 2019, cuando los duques de Sussex ya estaban casados.

La versión del príncipe explica que William ofendió a Meghan Markle llamándola una persona difícil, grosera y abrasiva, lo que llevó la discusión a otro nivel y las cosas comenzaron a subir de tono.

Ante los gritos de ambos, Harry asegura que intentó razonar con su hermano para tranquilizarlo.

La discusión surgió porque William insultó a Meghan. Foto: Reuters

"Willy, no puedo hablar contigo cuando estás así", le dijo, pero luego el conflicto se convirtió en una pelea de poderes cuando Harry acusó a su hermano de actuar como un heredero que no entendía que él se sentía como un repuesto en la familia real.

Su hermano no pudo decir más que “solamente trato de ayudar'', lo que hizo enfurecer a Harry, quien le reclamó: “¿Hablas en serio? ¿Ayudarme? Lo siento, ¿así es como llamas a esto? ¿Ayudándome?".

En ese momento Harry comenzó a caminar hacia la cocina mientras William lo seguía furioso. Aquí le ofreció un vaso de agua que su hermano rechazó para así agredir físicamente.

"Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi cuello y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera", cuenta el príncipe.

Tras la discusión y la agresión, William regresó arrepentido y se disculpó, además le pidió que no le contara lo sucedido a Meghan.

"Se dio la vuelta y volvió a llamar a la puerta: 'No es necesario que le cuentes a Meg sobre esto'", pero Meghan se dio cuenta por los rasguños y moretones y en lugar de reaccionar como lo esperaba, molesta o sorprendida, dice que se mostró terriblemente triste.

El resentimiento de Harry por ser el "repuesto" es el tema principal de su libro, a través de capítulos sobre su infancia, su educación, su carrera como miembro de la realeza y en el Ejército británico, su relación con sus padres y hermano y su vida con Meghan, señala The Guardian.

El título del libro proviene de un viejo dicho en los círculos reales y la aristocracia británica, que dice que el primer hijo es heredero de títulos, poder y fortuna, pero que el segundo es un repuesto, en caso de que algo le suceda al primogénito.