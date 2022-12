Fue mágico: Harry y Meghan revelan detalles de su boda en la segunda parte de su documental

Con una serie de clips de las bodas reales más Importantes en la historia de la corona británica: reina Isabel II y el duque de Edimburgo; el entonces príncipe Carlos y Diana de Gales; y el príncipe William y Kate Middleton, es cómo da inicio el primer capítulo de la segunda entrega de la controversial serie de Meghan y Harry que se estrenó hoy.

El nuevo episodio que dura 60 minutos revela detalles del polémico e inesperado matrimonio entre el hijo menor del ahora rey Carlos III y la ex actriz estadounidense, Meghan Markle.

“El día de nuestra boda, entré en un estado muy calmado, me sentía tan tranquila, lo único que quería era un a mimosa, un croissant y escuchar la canción Going to the chapel y eso fue lo que hice, fue grandioso”, cuenta Markle.

Como es tradición, miles de ingleses se congregan en las calles para ver pasar la carroza que llevará a la novia a la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor. “La gente esta vuelta loca por la boda”,‘comenta un locatario mientras avanzan imágenes de las personas que están a las afueras del castillo con banderas de a Inglaterra y elementos alusivos a la ocasión. Se estima que fueron alrededor de 115 mil personas.

La pareja reveló que el príncipe Harry fue el encargado de elegir la melodía con la que Meghan caminaría hacia el altar, y que su padre también se involucró en al organización de la boda al ayudarlos a elegir la orquesta.

"El papá de Harry es encantador y ya le dije yo perdí a mi padre en esto, así que como mi suegro es muy importante para mi, le pedí que me llevara al altar y así fue", comentó Markle .

En las imágenes se aprecian momentos de la boda, cuando Meghan entra a la capilla y Harry la mira tiernamente. “Todo fue mágico al ver la mirada de Harry”, añade Meghan.

“Mírenme. Vean todo lo que conseguí. Todos nos estaban mirando pero en el altar solo éramos ella y yo”, comparte Harry.

Uno de los elementos de la clave en la ceremonia religiosa fue que la cultura norteamericana estuvo presente con la presencia de amigos de la novia como Serena Williams y Oprah Winfrey, además de que el coro entonó un clásico musical de Estados Unidos.

El episodio también revela imágenes nunca antes visitas de la recepción que se realizó en St. George’s Hall.

Harry partió el pastel con una espada, Meghan no vio a su madre porque había mucha gente y Elton John cantó en vivo.

“En realidad quería que la música fuera parte de esto y divertida, incluso en nuestro primer baile”, compartió Markle.

El matrimonio bailó el clásico Land of a thousand dances, recuerda Meghan este momento como “algo mágico, yo giraba como torbellino”.

En las imágenes se les puede ver sonrientes, felices, emocionados, disfrutando cada segundo de este momento. Ambos protagonizan imágenes de un amor consolidado.

El broche de oro fue una lluvia de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo.