La voz de la IP / Corrupción: una tarea pendiente

Por José Medina Mora / Presidente Nacional de Coparmex

La corrupción prevalece en México y los empresarios cada vez la padecen más. La Encuesta Nacional sobre Experiencias de Corrupción en Empresas realizada por Data Coparmex y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aplicada a una muestra de socios Coparmex a finales de 2023, refleja que casi cinco de cada diez empresas (48%) señalaron que un servidor público o una tercera persona les había solicitado dinero, regalos o favores para realizar, agilizar o evitar trámites, multas o pagos durante 2023. Este porcentaje es el más alto reportado por las empresas durante los últimos 6 años que Data Coparmex ha levantado esta encuesta, y representa un incremento de nueve puntos porcentuales comparado con el dato previo, cuando 39% lo experimentaron.

Los estados con mayor porcentaje de experiencias de corrupción fueron Baja California, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Sinaloa. En cuanto a sectores, los de transportes, correos y almacenamiento, minería y servicios inmobiliarios son los que más dijeron haber experimentado corrupción.

La encuesta también encontró que a mayor tamaño de empresa, mayor es la posibilidad de que se experimente un acto de corrupción. Y lamentablemente, 3 de cada 4 empresarios dijeron que no denunciaron el acto ante las autoridades al considerar que denunciar no sirve para nada o porque temen a las represalias.

A pesar de estos resultados, no todo son malas noticias, pues en la encuesta también se encontró que cada vez más empresas se hacen conscientes de las afectaciones de la corrupción y ocho de cada diez ya cuentan con instrumentos para prevenirla y disminuirla, entre los que se encuentran: códigos de ética, políticas de auditoría interna y políticas anticorrupción, lo cual muestra mayor compromiso de los empresarios mexicanos por inhibir este problema.

La corrupción prevalece en México, los empresarios cada vez son más afectados y las consecuencias van, tanto para sus empresas, como para la competitividad y el desarrollo nacional. La denuncia continúa siendo un pendiente debido a la falta de confianza en que se convierta en una investigación sólida y una sanción ejemplar; la impunidad es una de las principales causantes de que la corrupción prevalezca.

A nivel institucional, los esfuerzos han sido insuficientes y el Sistema Anticorrupción no ha contado con la voluntad de los actores políticos para sacar adelante la Política Nacional Anticorrupción y otros temas fundamentales.

Para poder resolver este problema necesitamos colaborar entre todos los sectores y mostrar voluntad para cambiar las prácticas y contextos propicios de la corrupción. En Coparmex estamos convencidos de que no se puede tener una experiencia exitosa para disminuir la corrupción si se deja fuera al sector privado y a la ciudadanía. Por ello, seguiremos comprometidos con monitorear la percepción de corrupción y apoyar a las empresas para diseñar herramientas que les ayuden a prevenirla, así como a promover las prácticas de integridad en el contacto con el gobierno y asumir un triple compromiso para lograr un México libre de corrupción: no participar en actos de corrupción, no permitirlos y denunciar cuando sucedan.

Ahora que estamos próximos a cambiar de Gobierno Federal, la corrupción se mantiene como una tarea pendiente y esperamos propuestas contundentes y colaborativas que realmente muestren rutas factibles para construir un México sin corrupción. #OpiniónCoparmex