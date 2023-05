¿Cómo son las 3 coronas que usarán Carlos III y Camila?

Será el próximo 6 de mayo cuando se lleve a cabo la coronación de Carlos III, la cual tendrá varios detalles a destacar debido al gran protocolo que se tiene que seguir al ser el evento más importante dentro de la familia real.

Entre los detalles a destacar está el hecho de que durante la ceremonia el rey usará dos coronas, mientras que su esposa Camila usará sólo una, pero con gran significado.

Te recomendamos: Estos son los países que piden al Reino Unido la devolución de joyas reales

Dos coronas para el rey Carlos III

Carlos III portará dos coronas durante la ceremonia protocolaria, las cuales tienen una historia detrás: la corona de San Eduardo y la corona Imperial.

A continuación te explicamos las características de cada una de ellas.

One week to go!



As Their Majesties’ Coronation draws closer, a new picture has been shared of The King and The Queen Consort in the Blue Drawing Room at Buckingham Palace. Taken by Hugo Burnand. pic.twitter.com/rECK5i04hK — The Royal Family (@RoyalFamily) April 28, 2023

Corona de San Eduardo

La corona de San Eduardo, pieza central de las joyas de la corona británica, es la que se usará durante la ceremonia.

Se utiliza únicamente para las coronaciones y fue llevada por última vez en 1953 por Isabel II, la madre de Carlos III.

Fue fabricada para la coronación de Carlos II en 1661, en substitución de una corona medieval que fue fundida en 1649 por los parlamentarios tras la ejecución de Carlos I.

Foto: Royal Collection Trust

Esta pieza de oro macizo cuenta con incrustaciones de piedras semipreciosas, como rubíes, amatistas y zafiros, y adornada con un casquete de terciopelo púrpura ribeteado con una banda de armiño.

No es una réplica exacta de la desaparecida corona medieval, que se cree perteneció al rey Eduardo el Confesor en el siglo XI, pero como ella también lleva cuatro cruces y cuatro flores de lis.

Esta corona pesa 2.07 kg y fue redimensionada recientemente para ajustarla a la cabeza de Carlos III.

Corona Imperial

Tras la coronación, el rey llevará la Corona Imperial de Estado, vista por última vez en el funeral de Isabel II en septiembre.

Creada en 1937 para la coronación de Jorge VI, también se utiliza en la ceremonia de apertura del Parlamento.

Foto: Royal Collection Trust

Pesa 1.06 kg y mide 31.5 centímetros de altura. Está engastada con 2 mil 868 diamantes, 17 zafiros, 11 esmeraldas, 269 perlas y cuatro rubíes.

Esta corona incluye el diamante Cullinan II, la segunda piedra más grande tallada del diamante Cullinan, que según el Royal Collection Trust es el diamante más grande jamás descubierto.

Camila usará una corona

La reina consorte Camila llevará por su parte la corona de la reina María, engastada con 2 mil 200 diamantes.

Es la primera vez en casi tres siglos que se utiliza una corona ya existente para la coronación de un consorte.

"La decisión se tomó en aras de la sostenibilidad y la eficacia, haciendo cambios menores para "eflejar el estilo individual de Camila" y rendir homenaje a la difunta Isabel II", dijo el Palacio de Buckingham.

Foto: Royal Collection Trust

La corona incluye varios diamantes, los Cullinan III, IV y V, de la colección personal de la difunta reina, que ella lucía a menudo como broches.

Sin embargo, el controvertido diamante Koh-i-Noor, incautado por la compañía británica de las Indias Orientales en 1849, ya no figura en la corona.

St Edward's Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’.



Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g — Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023

Tanto el rey como Camila Parker eran de los personajes menos apreciados por el Reino Unido pues cabe recordar, que ella fue amante de Carlos desde su juventud cuando estuvo casado con Lady Di y siempre le fue infiel.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, con la muerte de la princesa Diana todo cambio y en su momento, Isabel II terminó por aceptar a Camila y tras su fallecimiento, Carlos finalmente subió al trono y Camila pasó a ser reina consorte, lo que ayudó a que su popularidad mejorara hasta el punto de situarlo ahora en el quinto lugar, con un 55%.

Con información de AFP