Dan a conocer portada de libro del príncipe Harry

Será el próximo 10 de enero cuando salgan a la luz las memorias del príncipe Harry que por más de 30 años han generado polémica y cierta expectación en todo el mundo.

Spare (Repuesto en español) es el próximo libro en el que el hijo menor del rey de Inglaterra, Carlos III, hablará con toda “sinceridad y libertad” de algunos episodios que marcaron su vida, incluyendo el impactante deceso de su madre, la princesa Diana de Gales cuando él apenas tenía 12 años y cómo fue, que junto a su hermano, el príncipe William de Gales, superaron este amargo momento.

La mañana de este jueves circuló en las redes sociales la portada del libro que se traducirá en 16 idiomas, incluyendo el español y además contará con la versión de audiolibro.

El esposo de Meghan Markle, en la imagen de la portada luce con aspecto serio y con una mirada fija. Está vestido de forma casual con una playera de cuello redondo en color gris y de la que solo se alcanza a ver un poco de los hombros.

El libro de 416 páginas, es presentando por la editorial Penguin Random House y está escrito por el autor estadounidense J. R. Moehringer, ganador del Premio Pulitzer en 2000, cuyo porcentaje de los ingresos será donado a organizaciones benéficas entre ellas una que apoya a niños y jóvenes afectados por el VIH/sida en el sur de África.

“Estamos emocionados de llevar a los lectores de todo el mundo la extraordinaria y poderosa historia del príncipe Harry”, se lee en la descripción de un video que publicó la editorial en su cuenta de Instagram. “Para Harry, esta es por fin su historia”, se añade.

Hasta el momento, los duques de Sussex ni ningún otro integrante de la familia real británica se ha pronunciado al respecto.

Esta no es la primera vez que algún miembro de la realeza comparte su experiencia de vida en un libro. El tío de la fallecida monarca Isabel II (8 de de septiembre 2022), Eduardo VIII, quien abdicó al trono en 1936 publicó su biografía titulada A King’s Story, The Memories of Duke of Windsor (Historia de un Rey: las memorias del duque de Windsor).