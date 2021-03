En entrevista con Oprah, Meghan Markle afirma que "no estaba siendo protegida" por la familia real

La cadena televisa CBS al fin transmitió esta noche la esperada entrevista de Meghan Markle y el príncipe Harry con Oprah Winfrey.

En su entrevista personal con Oprah Winfrey, Meghan afirmó que "no estaba siendo protegida" por la familia real".

Dijo que había sido silenciada después de casarse y unirse a la familia real. Fue solo cuando se unió a la institución que comprendió que "no estaba siendo protegida", dijo.

"Estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia, pero no estaban dispuestos a mentir para protegernos a mí ya mi esposo", dijo.

Agregó que había sido acogida en la familia y que los miembros de la familia son diferentes de "las personas que dirigen la institución".

"La Reina siempre ha sido maravillosa para mí", dijo. En su primer compromiso conjunto, la Reina le regaló aretes de perlas y un collar a juego. En el auto entre compromisos, la reina tenía una manta sobre las rodillas para abrigarse y "dijo: 'Meghan, vamos' y también me la puso sobre las rodillas", dijo Meghan. "Me hizo pensar en mi abuela también".

Tenían preocupaciones sobre "cuán oscura" podría ser la piel de Archie

Cuando Winfrey preguntó por qué Meghan pensaba que la familia real no quería darle a Archie un título o seguridad, reveló que la raza había sido una preocupación dentro de la institución.

Hubo varias "preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando naciera", dijo.

La familia había tenido esas conversaciones con Harry, que luego se relataron con ella, dijo Meghan. Ella se negó a revelar quién estuvo involucrado en esas conversaciones.

"Eso sería muy perjudicial para ellos", dijo.



Durante sus recorridos y visitas a la Commonwealth, vio "lo mucho que significaba para ellos poder ver a alguien que se parecía a ellos en esta posición. Y nunca pude entender cómo no podía verse como un beneficio adicional, y un reflejo del mundo de hoy ".

"Me hizo llorar"

Abordó también los rumores de que había hecho llorar a la pareja del príncipe William, Katherine, duquesa de Cambridge, durante los preparativos de su boda.

El rumor había aparecido en los titulares y provocó hostilidad pública, pero no era cierto, dijo Meghan. De hecho, fue al revés: Meghan había sido la que lloraba.

"Unos días antes de la boda estaba molesta por algo relacionado con los vestidos de niña de las flores. Me hizo llorar, realmente hirió mis sentimientos", dijo.

Agregó que "no hubo enfrentamiento" y que ha perdonado a la duquesa de Cambridge, conocida como Kate, que es "una buena persona".

"No creo que sea justo para ella entrar en los detalles de eso, porque se disculpó", dijo, pero la parte difícil fue ser pública e implacablemente "culpada por algo que no hice, pero que me pasó a mí. . "



"Asesinato real"

Meghan dijo que las historias sobre cómo ella supuestamente hizo llorar a Katherine, la duquesa de Cambridge, fueron "el comienzo de un asesinato real de un personaje" y la institución real no lo desafió públicamente, a pesar de saber que era falso.

"Ellos irían al registro y negarían la historia más ridícula para cualquiera", dijo. "Pero la narrativa sobre hacer llorar a Kate fue el comienzo de un asesinato real de un personaje y sabían que no era cierto. Si no van a matar cosas así, ¿qué vamos a hacer?" dijo la duquesa de Sussex en su entrevista con Oprah Winfrey.

"Ya no quería estar viva", dice Meghan

Meghan reveló en la entrevista que la vida en la familia real la había llevado a pensamientos suicidas.

Cuando Winfrey preguntó si había habido un punto de ruptura, Meghan dijo que sí. "Simplemente no veía una solución. Me sentaba en la noche, como, no entiendo cómo se está produciendo todo esto", dijo. "Mi mamá y mis amigos (estaban) llamándome llorando y diciendo: 'Meg, no te están protegiendo'".

"Todo estaba sucediendo solo porque estaba respirando", dijo.

La llevó al borde de la desesperación, dijo. "Estaba realmente avergonzado de decirlo en ese momento, y especialmente avergonzado de tener que admitírselo a Harry, porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que si no lo decía, lo haría. - y simplemente no quería estar vivo más ".

"Fue un pensamiento constante muy claro, real y aterrador. Recuerdo cómo me acunó, y ... fui a la institución y dije que tenía que ir a algún lugar para conseguir ayuda ... y me dijeron que 'No pude'".

Ella también acudió a recursos humanos para defender su caso por irse o buscar ayuda, y aunque expresaron simpatía, le dijeron que no podían hacer nada porque ella no era un miembro remunerado de la institución, era familia.

"De la forma en que estás describiendo esto, estás atrapado y no puedes obtener ayuda, aunque estás al borde del suicidio. Eso es lo que estás describiendo, eso es lo que estoy escuchando", dijo Winfrey.

"Sí", respondió Meghan. "Esa es la verdad."

"Comparto esto porque hay muchas personas que tienen miedo de expresar que necesitan ayuda, y sé lo difícil que es no solo expresarlo, sino que se les diga que no", dijo.

De acuerdo con The Wall Street Journal, la cadena de televisión pagó más de 7 millones de dólares por la exclusiva, que tendrá el horario de máxima audiencia tanto de EU como de Reino Unido.

Por otro lado, Buckingham confirmó esta semana que está investigando acusaciones publicadas en los tabloides que insinúan que Markle acosó a algunos de sus ayudantes durante el tiempo en el que representó a la familia real.

Fuentes cercanas a la esposa del príncipe Harry durante ese periodo han asegurado al diario The Times que la actitud de Meghan obligó a dimitir a dos de sus ayudantes y "minó la confianza" de un tercero. Con información de CNN