Kate Middleton es captada tocando el piano en concierto navideño

Durante la transmisión del concierto navideño Royals Carol: Together at Christmas que se grabó en vísperas de la Navidad en la Abadía de Westminster, la duquesa de Cambridge, Kate Middleton sorprendió con su talento musical.

En el especial que se transmitió hoy por IVT, Kate realizó su primera interpretación pública en piano junto al cantante escocés Tom Walker, entonando For those who can’t be here.

Aunque la duquesa de 39 años ha mantenido en privado su pasión por tocar, el cantante elogió su talento, "sin duda fue una experiencia única en la vida, no es fácil tocar piano con un grupo de músicos que tienes poco de conocer, y grabar tomas en vivo, ella lo hizo excelente", comentó.

El video que ya circula en las redes, rebasa los tres millones de reproducciones.

"Estoy muy emocionada de ser anfitrión de este concierto realizado en este lugar tan especial para William y para mi. Queremos dar gracias a todas esas personas increíbles que han apoyado a sus comunidades", se lee en la descripción de la fotografía donde aparece la duquesa con una corona navideña en las manos.