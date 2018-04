Kate Middleton, esposa del príncipe William da a luz a su tercer hijo

LONDRES.- Kate Middleton, la esposa del príncipe William de Inglaterra, dio a luz este lunes un niño, tercer hijo de la pareja y quinto en la línea sucesoria al trono de Isabel II, anunció la Casa Real.

"Su Alteza Real la duquesa de Cambridge dio a luz a un hijo sin problemas a las 11:01 hora local, anunció el palacio de Kensington en un comunicado, precisando que la madre y el niño están bien.

El niño pesó 3.8 kilos y su nombre no fue aún difundido, para lo que quizás habrá que esperar quizás incluso algunos días, atendiendo a los precedentes de su hermano Jorge, de 4 años, y su hermana Carlota, de 2.

"La reina, el duque de Edimburgo, el príncipe de Gales, la duquesa de Cornwall, el príncipe Harry y miembros de ambas familias fueron informados y están encantados con la noticia", añadió el palacio.

Kate, de 36 años, había llegado al hospital a primera hora de la mañana acompañada de su marido, de 35, y segundo en el orden de sucesión después de su padre, Carlos.

El bebé desplaza un escalón -hasta el sexto- al hermano de William, el príncipe Harry de Inglaterra, en la línea de sucesión al trono que ocupa su bisabuela Isabel II, de 92 años.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018 The world’s media are gathered outside the Lindo Wing at St Mary’s Hospital ahead of the birth of The Duke and Duchess of Cambridge’s third child. pic.twitter.com/FLr1lL2AyT — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 23 de abril de 2018

Como es costumbre, un puñado de admiradores incondicionales de la corona británica llevaban días acampando ante el hospital a la espera de la llegada de la madre.

Cuando se conoció la noticia, los congregados descorcharon botellas de champagne y se congratularon de que el niño haya nacido el día de San Jorge, el santo patrón de Inglaterra.

"Llevo aquí 15 días", explicó a la AFP Maria Scott, ama de casa de 46 años de Newcastle, en el norte de Inglaterra, que estaba acompañada de su hija.

"Ya vinimos para los dos primeros niños. Es muy importante mostrarles apoyo para que sepan cuánto los quiere la gente, para demostrar lo orgullosos que estamos de la monarquía", estimó Scott.

Para su hija, Amy Thompson, una estudiante de 18 años, se trata de un momento histórico.

"Es parte de la historia. Son muy importantes en este país, todo el mundo los quiere, y es increíble ser testigo de un momento histórico", añadió la chica.

Alicia o Arturo, favoritos en las apuestas

Gianni, un italiano de 55 años que lleva 35 en Londres, también aguardaba la buena nueva.

"Adoro a la familia real", explicó, expresando su deseo de que sea una niña "para que la princesa Carlota tenga una hermana".

El nombre del bebé ha sido objeto, como es tradicional, de numerosas apuestas.

Los nombres favoritos, según estas apuestas, eran el de María, Alicia, Victoria o Alejandra, si era niña, y Arturo, Alberto, o Felipe al ser niño.

Aunque es varón, ya no desplaza a su hermana Carlota en el orden sucesorio, gracias a la reforma adoptada en 2011 antes del nacimiento del primer hijo de los duques de Cambridge, el príncipe Jorge.

La reina, el primer círculo de la familia real y los padres de Kate fueron inmediatamente informados del nacimiento.

Después, los súbditos de Su Majestad conocieron la noticia mediante un mensaje en la red social Twitter, un comunicado a la prensa, y con la proclamación firmada por los médicos reales y colgada en el patio de Buckingham.

Para celebrar la buena nueva, se dispararán salvas de cañón en Londres, y la Union Jack será izada en todos los edificios oficiales.