"No es mi rey": se desatan protestas contra Carlos III en el día de su coronación

Londres.- Entre las miles de personas que están congregadas en la ruta que tomarán los reyes del Reino Unido Carlos III y Camila del Palacio de Buckingham a la Abadía de Westminster, donde serán coronados, empezaron a destacar aquellos ciudadanos que protestan contra el régimen monárquico.

En Trafalgar Square se reunieron manifestantes con pancartas y algunos usando gorros en amarillo y negro con la frase “Not my King” (No es mi rey), son los opositores republicanos que desean un jefe de estado electo.

“Citizen not subjects”, “This country is ours”, “No more royals” son algunas de las leyendas que se leen en las cartulinas que cargan los ciudadanos antimonárquicos.

Durante la protesta seis activistas fueron detenidos cuando se disponían a manifestarse contra la coronación del rey Carlos III, informaron a la AFP los organizadores de la protesta.

La policía detuvo a "seis de nuestros organizadores y confiscaron cientos de pancartas" con el lema "No es mi rey", dijo un portavoz del grupo Republic, cuyos simpatizantes estaban reunidos en la céntrica Trafalgar Square, para abuchear la procesión real a su paso.

En contraste, son miles de británicos los que decidieron tomar la avenida The Mall, que une el palacio de Buckingham, y Whitehall, ahí se ven incluso turistas extranjeros, portando banderas del Reino Unido, gorras y pancartas, aguardando el comienzo del espectáculo de la coronación.

Algunos llevan varios días durmiendo frente a las vallas de seguridad instaladas por la policía a fin de asegurarse el mejor puesto para ver de cerca el evento de la coronación, que las fuerzas de seguridad han denominado "Operación Orbe Dorado".

Más de 11 mil agentes participan en este impresionante dispositivo, calificado por las fuerzas del orden como el mayor despliegue de la historia de Londres, destinado a asegurar que el evento de la coronación, que será seguido por millones de personas en el país y en el extranjero, transcurra sin incidentes.

Se espera que este sea un evento espectacular, en el que participarán siete mil tropas, que acompañarán la carroza Imperial Dorada de Estado, que utilizó la reina Isabel II en su coronación en junio de 1953 y otros monarcas anteriores, desde la abadía al palacio de Buckingham, después de que Carlos III sea coronado.