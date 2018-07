A partir del 1 de agosto, hasta el 31 del mismo mes, se llevará a cabo la segunda edición de la campaña Tiempo de cambiar que tiene como objetivo motivar la creatividad de los estudiantes de la carrera de diseño y reutilizar piezas que pueden servir para crear moda.

En esta iniciativa se encuentran involucradas la universidad Jannette Klein, Liverpool y Timex. “El año pasado estuvimos en diez tiendas en el área metropolitana y este año serán 15 . La mecánica es tu me traes cualquier reloj sirva o no sirva, viejo o no y te damos un 50 por ciento de descuento en la compra de un accesorio de los nuestros y los usados se van a la universidad. En esta ocasión , las obras de arte que se han hecho con las piezas son chalecos vestidos y corsés donde la institución educativa marca cierta tendencia y lo que hacemos es fomentar la parte del reciclaje, la imaginación y el impulso, al darles materia prima para sus diseños”, expresó Alejandro Castillo representante de la empresa relojera.

Comentó que en la edición pasada fueron 600 piezas las que se recaudaron. Por su parte, Efren Elizalde de Janette Klein indicó que “este es un proyecto que lo que está buscando sobre todo es despertar la creatividad en los estudiantes de diseño de moda deñ quinto semestre. Dentro del programa de estudios hay una materia que es accesorios, lo que la universidad quiere es que desarrollen piezas con acento dramático, tanto para pasarela como para editorial", dijo y este año escogieron el tema "Steampunk", una tribu urbana con ciertos acentos punk lo cual “nos habla de un futuro pasado".