Si tu próximo destino es disfrutar del esplendor del sol, estos son algunos tips

CUANDO CALIENTA EL SOL …





Aún no finalizan los días de descanso. Así que si tu próximo destino es disfrutar del esplendor del sol, la sublime tranquilidad del mar y la arena; no olvides proteger tu piel y ojos de los terribles rayos UV, tener una hidratación constante, comer sanamente y utilizar prendas de vestir y calzado cómodos.

A continuación algunos tips

BRONCEADO Y PROTECCIÓN SOLAR



Cuando decides usar un bronceador, piensas en combinar la protección solar con un bronceado duradero, y natural que actúe de manera rápida. Nivea Sun Protección bronceado disponible en spray y fps esta formulado para obtener un tono dorado mientras cuida tu piel de los rayos del sol. Su formula no grasosa está enriquecida con extracto de Regaliz y colabora a la producción de melanina en la dermis para conseguir un tono natural.

La firma Heliocare se mantiene a la vanguardia en fotoprotección. Su activo Fernblock; una tecnología patentada que está avalada científicamente brinda protección por 4: antioxidante, adn celular, capas de la piel e inmunológica. La línea Máxima incluye una gama de productos orales o tópicos que ofrecen protección frente a las 4 radiaciones, alergias solares, manchas y foto envejecimiento.



Con una innovadora presentación que facilita su aplicación aún en zonas complicadas de alcanzar, Sun Spray Transparente Toque Seco es un protector solar de la firma Eucerin que promete protección superior de amplio espectro, y ayudar a cuidar la dermis de los daños originados por los rayos UVB, UVA visibles e infrarrojos. Es ideal para esta temporada y gracias a su textura no grasosa, ofrece un efecto refrescante







ESENCIALES…

La colección swimwear de la firma Bershka impone tendencia con sus texturas y múltiples colores. Los imprescindibles de esta temporada incluyen: estampados multi rayas, motivos étnicos o florales. Braguitas de tiro alto y escotado, tops, bañadores en diversas alternativas, así como los efectos body para lucir con prendas de calle. Adicional a los tejidos típicos de los trajes de baño, incorporan piezas fabricadas en antelina y terciopelos especiales para el agua.

Si prefieres un traje de baño completo con un estilo clásico, checa las propuestas V-Salty, Old School y Diamond Black de la colección Praga de Seahorse for her. Sus diseños incluyen tonalidades lisas y estampados.



¿Buscas lucir tus prendas con shorts o jeans?...La firma 100% mexicana Rosa Mx Swimwear propone diseños hechos de manera artesanal en diferentes tonalidades que se pueden lucir como tops, bralettes o bañadores.







PARA LAS ‘IT GIRL’ DE ESTILO ROCKERO

Las sandalias estilo “fluffy” de la firma UGG inspiradas en California y en el emblema de la marca: la piel de oveja, han causado sensación entre las ‘It Girls’ de diferentes países. Lanzadas recientemente para Spring/Summer 2018 en divertidos colores, la original sandalia con un toque femenino está inspirada en el mundo del rock. Los diseños incluyen una plantilla EVA moldeada para caminar con soporte y comodidad.





EL CONSEJO DE UN VIAJERO

Y en este artículo no podía faltar un tip del influencer y blogger Marío Sierra Moncada; creador de “The Golden Life” para quien proteger y colaborar en el cuidado del medio ambiente es una prioridad: “Cuando voy de vacaciones a la playa uso trajes de baño hechos con una tecnología sustentable, diseñados por Norma Galo, fundadora de la firma Selvaggi Swimwear. Las telas que utiliza provienen de desperdicios de redes de pesca que se recolectan del mar y contaminan. Es tiempo de tomar conciencia, poner nuestro granito de arena y ayudar a nuestros océanos”.





CONTRA LOS RAYOS UV

Un lente solar podrá darle vida a tu look e imprimir tu sello personal. Foster Grant, la firma americana que personificó la elegancia con diversas luminarias de la época dorada del cine en Hollywood lanza para esta temporada innovadores diseños solares en diferentes estilos y colores que ofrecen protección UV y comodidad.





Diseños pensados en el ‘Mix & Match’ para poder hacer conjuntos versátiles

Las tiras o “lace up” son un detalle de esta temporada.

La colección “Praga” incluye diseños con estampados llamativos

Rosa Mx Swimwear

Comodidad rockera

Para comunicar tu estilo rockero y sensual

Complementa cualquier outfit con unos lentes solares

Mario Sierra Moncada

Prefiere protectores sin fragancia, sin parabenos y sin alcohol.