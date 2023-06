La Universidad Panamericana realiza su cuarta gala a favor de jóvenes talentos de la música

La Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana (UP) recibe cada año a jóvenes talentos que buscan dedicar su vida a la música, sin embargo, muchos de ellos, no cuentan con los recursos necesarios para cumplir su sueño.

Ante este panorama la institución educativa, organizó un evento a beneficio de estos alumnos que provienen de las zonas más vulnerables de México, Centro y Sudamérica, con el fin de apoyarlos para cursar una licenciatura que los ayude a cambiar su futuro.

Se trata de la cena de gala "Tocando sueños 2023", que celebró su cuarta edición en el Hotel JW Marriott de Santa Fe, para la recaudación de fondos, con los que se becarán a talentos de escasos recursos.

“Al ser una universidad privada, sabemos que no todos tienen las mismas oportunidades y nosotros buscamos ayudar a quienes lo necesitan para que tengan una licenciatura. Aceptamos a todo alumno sin importar si tienen los recursos o no, solamente deben cumplir con dos requisitos: que sean talentosos y que quieran aprender y trabajar mucho”, contó Gabriel Pliego, director de la EBA a Círculos.

Dentro de la escuela se manejan dos tipos de programas: Licenciatura en música e innovación y la maestría en gestión de la artes y políticas culturales; próximamente se abrirá la licenciatura en artes y negocios cinematógrafos.

“Creemos que el modelo de enseñanza del conservatorio del siglo XVIII ya está caduco, por eso tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos e implementar nuevas áreas de enseñanza que cambien el panorama, porque buscamos elevar el potencial para poder vivir de la música”, agregó el director.

Sobre las nuevas generaciones de músicos y artistas, mencionó que cada vez se sienten más atraídos por el mundo de las bellas artes, “tras la pandemia los teatros y salas de arte están más concurridos, las nuevas generaciones de jóvenes buscan la música y eso se traduce en una luz de esperanza para el mundo”, finalizó Pliego.

Durante el evento, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Panamericana ofreció un concierto con varios números musicales como interpretaciones de jazz y clásicos como Vivaldi, además se contó con una invitada que acompañó a los alumnos en el escenario, se trató de una participación especial de Fela Domínguez, quien interpretó la canción “Bésame mucho”.

“Colaborar con este tipo de causas para mí no es nada ajeno, me declaro un amante de las artes, de la música clásica y de las voces de tenores y sopranos, he participado en varias cosas que tienen que ver con las bellas artes, pues al final de todo, la gastronomía también es un arte”, mencionó el directivo.

Luego del emotivo recital, los invitados entre los que se encontraban autoridades de la universidad, se dirigieron a uno de los salones de eventos del hotel, para disfrutar de una cena de tres tiempos que corrió a cargo del reconocido chef Ricardo Muñoz Zurita.

Los platillos fueron creados a partir de la fusión de recetas de diferentes regiones del país, respetando la línea clásica de la cocina del chef.

De primer tiempo se sirvió una gordita inflada rellena de escamoles; el segundo plato fue un mole amarillo clásico de Oaxaca con un filete de res y el postre, fue un pastel de chocolate con helado de vainilla.

Asimismo, se realizó una exhibición y venta de las obras del artista Pedro Trueba, quien se sumó a la causa de apoyar a los nuevos y futuros talentos.