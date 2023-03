Líderes que construyen una nueva filosofía de vida

Cada vez son más las mujeres que están ganando terreno en diferentes ámbitos, librando los obstáculos y límites de la desigualdad e imponiendo una cultura de respeto demostrando sus alcances y logros en beneficio de la sociedad.

Platicamos con algunas mujeres mexicanas que han creado acciones importantes en diferentes causas sociales y filantrópicas.

“Me siento satisfecha porque todos los días pongo mi granito de arena a la causa”, Alejandra Alemán

Para Alejandra Alemán, la educación, es el pilar principal del ser humano, a través de ella, se forja el futuro de un país y a los grandes líderes, así lo afirmó la hija del desaparecido expresidente de México, Miguel Alemán, en entrevista para Organización Editorial Mexicana (OEM).

Alejandra Alemán / Foto Romina Solis

Es por eso, que al ser testigo de las carencias que existen en este ámbito en el país, decidió fundar Niños en Alegría (NEA) en 2003, con el objetivo de mejorar las condiciones educativas de la población vulnerable del estado de Guerrero, a través de programas del desarrollo de actividades escolares, la donación de equipo e infraestructura para un mejor y fácil aprendizaje, entre otras iniciativas.

Alemán, contó que este proyecto comenzó cuando acompañó a un amigo cercano a hacer una donación de tabiques para la construcción de una escuela, y al ver las condiciones en las que se encontraba el inmueble y la falta de programas educativos, se dio cuenta que era hora de actuar.

“Me conmovió mucho la carencia de infraestructura escolar y el tema de que los niños tomaban clases en pleno rayo de sol; no lo imaginaba, por eso decidí actuar y hacer algo por este sector, y aunque no ha sido un camino fácil, hemos tenido muchos logros”.

Así fue como en 2004 se realizó el primer proyecto de NEA, que consistió en la remodelación y equipamiento de un edificio que alberga dos escuelas primarias, beneficiando a más de 500 alumnos. Desde entonces no se ha detenido su labor filantrópica y actualmente opera sus programas en 94 escuelas en líneas estratégicas: infraestructura, equipamiento, formación docente, acompañamiento estudiantil y educación de calidad.

Además han construido alrededor de 26 escuelas en diferentes municipios y zonas en situación vulnerable del estado de Guerrero como Iguala, Acapulco, San Marcos, Coyuca, y ahora este 2023, se suma Taxco con la reconstrucción de la Escuela Primaria Alberto Curiel, misma que planea concluir en cuatro meses.

Alejandra Alemán directora de la Fundación Niños en Alegría / Foto JDS

“He tenido muchísima apertura, los representantes del estado de Guerrero nos han dejado trabajar muy bien, también se han creado varias alianzas con diferentes fundaciones internacionales que han creído en México y en la educación, además de aliados y miembros del patronato que año tras año buscan colaborar para una mejor educación”, compartió.

Asimismo, hizo énfasis en que la educación no sólo es sentarse en aulas frente al pizarrón y a la maestra, sino que es una tarea de todos los días que trasciende en nuestros valores, “creo que las personas se forjan de acuerdo a la educación que reciben y no solo me refiero a lo que aprendemos en las aulas, sino en todos los aspectos, por eso es necesario contribuir a un ambiente educativo sano, para que los niños y adolescentes crezcan sin violencia, sin odio, y todo lo que actualmente nos acecha en el país”.

"Las mujeres somos la fuerza que tiene el mundo", Sonia Falcone

La artista, diseñadora de modas y filántropa de origen boliviano tiene una especial afición por las artes plásticas, por lo que ha utilizado esta disciplina como una herramienta para apoyar nobles causas.

Sonia Falcone / Foto JDS

Sus piezas tridimensionales y de arte sostenible han dado vuelta por diversas ciudades del mundo como Mónaco, Venecia, Moscú, Hong Kong, Londres, Nueva York, Miami, Phoenix, Scottsdale, La Paz, Santa Cruz, Bogotá, Cabo San Lucas, entre otras.

“Todo empezó como parte de una catarsis. Viví en una depresión y comencé a pintar; es lo que me mantiene con ganas de vivir, al principio era así, ahora es un estilo de vida, quiero experimentar con diferentes técnicas, actualmente lo hago con foto y video, busco en la naturaleza mi arte”. comentó la artista.

Pero su calidad humana la han llevado a traspasar las fronteras del arte y utilizarlo como activista en favor de la educación, además de ser promotora y defensora de los derechos de los niños y las mujeres víctimas de maltrato a nivel mundial, así como promotora del cuidado de la vida marina.

Bajo esa misión, creó la Fundación AMA Saving the Oceans, una organización sin fines de lucro que entre sus logros está el haber hecho posible que jóvenes artistas bolivianos exhibieran sus obras en Londres.

“Me gusta apoyar causas, ser solidaria con los que más nos necesitan y creo que eso nos hace mejores personas, yo busco apoyar causas que vayan de la mano con el arte, la educación, la naturaleza, porque todo eso en conjunto es lo que nos rige como seres humanos”, contó Falcone.

Añadió que para ella es una gran satisfacción poder apoyar desde su trinchera, a diversas causas y gracias a eso se hizo acreedora al Premio a la Solidaridad en Le Bal de la Rivera, un evento anual creado por el Príncipe Charles-Philippe de Orleans, Duque de Anjou, dedicado a honrar a personalidades excepcionales.

“En lo personal, quiero dar un poco de lo que hago y que Dios me da para devolvérselo a la comunidad para crear un ambiente mejor y tener una integración de cultura, de arte, música y de educación”, contó.

Sobre el papel actual de las mujeres dijo, “somos la fuerza que tiene el mundo, el amor que mueve fronteras, creo que ahora tenemos un papel importante y significativo”, refirió.

Sonia hizo hincapié en que las épocas han cambiado y eso ha sido muy favorable para las mujeres, “todo ha cambiado y evolucionado, cada vez vemos a mujeres triunfar en diferentes ámbitos que han contribuido ala sociedad, somos independientes y hacemos muchas cosas que antes ni imaginábamos que lograríamos hacer”, finalizó.

“No dejes que el éxito determine tu felicidad, ésta puede determinar tu éxito”, Andrea Ferrari

Con el fin de ofrecer un espacio donde el bienestar educativo de los niños y jóvenes mexicanos sea de calidad, Andrea Ferrari, CEO global de Great Place to Study, busca acreditaciones y programas globales que impulsen la innovación, la felicidad, el bienestar y la equidad en el corazón de cada institución educativa.

Andrea Ferrari / Foto cortesía Andrea Ferrari

“Creemos que educar desde la empatía y en medio de un ambiente de bienestar, son aspectos necesarios para formar personas que fortalezcan su excelencia académica y elementos que hacen grandes cambios en los procesos cognitivos”, comentó Ferrari.

Para ello implementó Whole Schools, un programa que nació en 2012 en Reino Unido y llegó a Latinoamérica en 2018. Desde entonces se ha ido extendiendo a distintas naciones en la región como: Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y México, donde busca certificar escuelas que ofrezcan un excelente ambiente de estudio para sus alumnos. Aquí ya se certificaron a las primeras ocho instituciones educativas líderes del país.

“Confiamos en que la educación sigue siendo el arma más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo, sabemos que debemos comenzar con los niños dándoles las habilidades para adaptarse, ser resilientes y resolver problemas pensando de manera crítica y creativa, colaborando en equipo”, mencionó.

Explicó que el papel de las escuelas debe evolucionar e innovar adaptándose a los nuevos estilos de vida. “Las escuelas deben priorizar las claves que son fundamentales para un cambio sostenible, de bienestar, equidad, innovación y certificaciones internacionales”.

Asimismo, refirió, que uno de los desafíos en la educación mexicana es el acceso igualitario a la educación, y a las oportunidades de aprendizaje permanente para las mujeres y niñas del país.

“Perseguir la excelencia educativa es el objetivo fundamental de Great Place To Study, poniendo en valor la importancia de alcanzar un nivel de excelencia para cada estudiante a partir de sus intereses, sus pasiones, sus retos y sus talentos para que alcancen su máximo potencial”, mencionó.

Su tarea no es fácil, pero confía que su aportación a la sociedad, hará el cambio, “No dejes que el éxito determine tu felicidad, ésta puede determinar tu éxito”, fue el mensaje que quiso enviar a todas las personas que se sienten limitadas en cumplir sus sueños.

"Debemos dejar de destruirnos a nosotras mismas" Andrea Zuckermann sin límites

Hace algunos años Andrea Zuckermann sufrió un accidente que le ocasionó la ruptura de las vértebras torácicas, provocándole la inmovilidad de la cadera y las piernas. Ahora buscar inspirar a otras personas a no ponerse límites para cumplir sus sueños.

“Al segundo día de estar internada me dijeron que ya no podría caminar; en ese momento, yo misma me di ánimos y dije, sí voy a caminar, voy a lograr correr kilómetros y a pesar de que no lo he logrado, estoy aquí con mi vida normal”, contó.

Andrea Zuckermann / Foto Adrián Vázquez

La joven de 25 años cree que las mujeres deben celebrar sus logros todos los días y no solo el 8 de marzo, “en lo personal, esta fecha no es especial para mí, pues creo que todos los días debemos celebrarnos, darnos cuenta de todo lo que hacemos y no olvidarnos de esto el resto del año, todo el tiempo somos mujeres”, añadió.

Zuckermann tiene más de 30 mil seguidores y su vida ha sido publicada en destacadas editoriales. En entrevista hizo un llamado a las mujeres sobre la necesidad de unirse más en comunidad, “como mujeres debemos dejar de destruimos a nosotras mismas, al contrario tenemos la responsabilidad de construir un mundo mejor, hace falta empatía”.

Sobre su mayor reto de vida dijo que es, “destacar más allá de las apariencias. Me he enfrentado a situaciones en las que por estar en silla de ruedas, creen que no puedo hacer ciertas cosas y eso es completamente falso, creo que hay que educar más a las personas sobre la discapacidad”.

"Si una puede, todas podemos”, Claudia Montesinos

Bajo este lema Claudia Montesinos se ha dedicado a forjar su propio camino de emprendimiento y a su vez, se ha dedicado a impulsar el desarrollo profesional de mujeres a través de capacitaciones en los temas de negocios, desarrollo personal, empoderamiento y liderazgo.

Claudia Montesinos / Foto cortesía Claudia Montesinos

Madre, empresaria y directora de su propio corporativo, Montesinos, es una mujer orgullosamente poblana que ha construido su camino a base de ideas que transformó en oportunidades y a su vez, en acciones. Actualmente es CEO de Grupo CMA, directora de la estación CM Radio y Boutique 4 Chic, así como autora del libro “Libera tus alas, transforma tu historia”.

“ Al tener una empresa que está conformada en su mayor parte por mujeres, mi propósito es usar mi experiencia personal y laboral para ayudarlas a crecer en estos ámbitos, poder impactar las vidas de diferentes mujeres a través de lo que he vivido me parece mi misión más grande”, nos contó.

Sin embargo, no todo fue tan fácil, por años experimentó situaciones adversas como violencia intrafamiliar, desigualdad de género, abuso de confianza, entre otros obstáculos. “Creo que ese ha sido mi reto más grande como mujer, abrirme camino como empresaria, que se me respete y se me reconozca como tal”.

Además. es una mujer dedicada a la filantropía, que tiene una gran pasión por ayudar y solidarizarse con diversas causas, es por eso que se ha aliado con distintas asociaciones de ayuda a niños con cáncer y bancos de alimentos, entre otras. Su empresa otorga becas a alumnos con excelencia académica en las mejores universidades como la UDLA y TecMileno. Trabaja también creando programas de formación para mujeres, madres solteras y jóvenes.

“Me gusta creer que nuestra responsabilidad más grande como mujeres es el cuidarnos y respetarnos las unas a las otras. Pero no se trata de una responsabilidad únicamente para mujeres, sino para todos los mexicanos”.

Añadió que las mujeres día tras día demuestran su poder, “Me parece que lo bello de la mujer actual es que cada vez es más difícil definirle un “papel”. Cada día que pasa, demostramos que tenemos el poder de interpretar el papel o los papeles que nosotras queramos”.

La empresaria, compartió un mensaje para todas las mexicanas, “recuerden que todas tenemos capacidades para salir adelante, aunque a veces parezca que estás sola, o lo que sea que estés pasando, te puedo asegurar que tienes el poder necesario para salir adelante y te prometo que no estás sola. Las mujeres debemos voltear a vernos entre nosotras y darnos la mano la una a la otra”.