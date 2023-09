Michelle Salas revela los primeros detalles de su boda

Michelle Salas da por primera vez los detalles de su boda de la cual, aún no dice nada sobre la fecha del evento. “Con el trabajo y organizar una boda está cañón”, dijo a los medios durante su paso por la alfombra roja, de la presentación de una exclusiva casa de joyería.

Sobre el hecho de que su bisabuela, la actriz Silvia Pinal no asistirá a su boda, dijo, “ya sé que no irá, pero tengo preparada un gran sorpresa para ella. Para mí es importante que toda mi familia estuviera pero todos tenemos compromisos de trabajo”.

La modelo evadió la pregunta sobre si le gustaría que su papá, el cantante Luis Miguel, la entregara en el atar, “se ve muy bien ¿no?”, respondió y fue cuestionada sobre los rumores de que en las recientes presentaciones del cantante, en el que, se dice, el que aparece en el escenario es un doble. “Chicos no crean todo lo que dicen, no es un doble”.

Las preguntas de la prensa continuaron y una de ellas fue si ya conocía a la actual novia de Luis Miguel, Paloma Cuevas. “Ya la conozco, es encantadora”, finalmente expresó, “el amor es lo mejor que hay”.

Un día antes, Salas acudió como invitada de honor al lanzamiento de la nueva marca de El Palacio de Hierro..

Actualmente, la joven se ha convertido en un icono de moda y es que en cuatro ocasiones ha desfilado para la casa de lujo italiana Dolce & Gabbana, pero mostrando un estilo único, ya sea con un vestido de lino en la playa o con un diseño exclusivo en el festival de cine de Cannes.

Para la hija de Luis Miguel no importa la edad para vestir a la moda, “creo que la moda es una forma de expresión, la edad es lo de menos, vestirse con prendas que nos hagan sentir cómodas y mujeres poderosas es lo que importa”, contó en exclusiva para Organización Editorial Mexicana.

La joven modelo “Estoy contenta por estar aquí, creo que esta marca destacará por su calidad y enfoque en los detalles, siento que es una gran apuesta porque representa a la mujer actual, trabajadora, segura de sí misma y sexy, así me considero, una mujer de hierro, muy fuerte”, refirió sobre la nueva apuesta de diseño.

Salas, quien el pasado mes de mayo anunció su compromiso con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados y cuya fecha nupcial se desconoce, no quiso hablar al respecto.

La bisnieta de la actriz Silvia Pinal, arribó al exclusivo evento con un total look compuesto de traje sastre de dos piezas, saco y pantalón en color arena que combinó con unas sandalias de tacón azules.

“Siento que este traje ya será mi must en el closet, yo me lo quise abotonar y lucirlo así sin nada, para darle el toque sexy y atrevido para la noche, pero la verdad es una prenda atemporal que podemos usar con cualquier prenda, en el día puede ser con una t-shirt y tenis”, comentó.

Asimismo, reveló que aunque pareciera que tiene definidos sus looks, la realidad es que los elige de acuerdo a su mood, “depende cómo me levante ese día, últimamente ando muy sport, muy cómoda y relajada, me gusta jugar con la ropa y darle un twist”.

Bajo el sello de la departamental de lujo, en esta su primera colección fabricada de manera artesanal en Europa, con prendas confeccionadas bajo una paleta de color en tonos crudos y neutros, destacan prendas como abrigos, pantalones, sacos, vestidos, camisería y sastrería con materiales como cashmere, lana merino, lana extra virgen y mezclas con seda así como zapatos y accesorios.

“Me encanta que ahora El Palacio de Hierro ya tiene su propia marca y que se una a este movimiento de romper esquemas y estereotipos, me gusta que las mujeres se sientan con la libertad de vestirse como quieran, que se sientan creativas a la hora de vestir, elegantes, pero cómodas, con estilo”, nos contó.

La línea fue creada por Alejandra Hérnandez y María Jesús Martín, dos mujeres creativas que buscan satisfacer las necesidades de la mujer contemporánea.

¿Quién es el prometido de Michelle Salas?

Tiempo atrás se corrió el rumor de que la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, llegaría al altar. Esto surgió luego de que un miembro de la farándula afirmara que ya estaba invitado a la boda, sin embargo, esto aún no se había confirmado, pero no fue hasta la tarde del pasado domingo que la modelo hizo oficial la noticia.

Para dar este anuncio se dirigió a sus redes sociales para presumir su anillo de compromiso; igual subió un par de imágenes en las que aparece junto a su enamorado, un empresario de nombre Danilo Diaz Granados, quien no está relacionado con el mundo de la fama y ha preferido mantener un bajo perfil en las plataformas digitales.

Las especulaciones acerca de su matrimonio comenzaron luego de que el diseñador Osmel Sousa, conocido como el ‘Zar de la Belleza’, indicara que pronto se casaría la hija del Sol de México, y era probable que la boda se llevará a cabo en República Dominica.

Esta afirmación por mucho tiempo no pudo ser corroborada, pero esto cambió cuando el pasado domingo 7 de mayo, Michelle Salas confirmó a través de Instagram que ya se encuentra comprometida.

La modelo realizó este anuncio con dos fotografías en las que aparece dándole un beso a su ahora prometido Danilo Diaz, mientras esto ocurre ella está usando una brillante sortija que puede verse porque le está acariciando la cara a su enamorado.